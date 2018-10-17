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16:38 17 Ekim 2018
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    Rus Ortodoks Kilisesi

    Rus basınından 'Ortodoks savaşı' uyarısı

    © AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI
    Rus medyası
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    RBK, İzvestiya
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    Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verme kararının yankıları sürerken Rus basını, Rus Ortodoks Kilisesi'nde yaşanan bölünme nedeniyle 'Ortodoks savaşı' yaşanabileceği uyarısı yaptı.

    Fener Rum Patrikhanesi
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Fener Rum Patrikhanesi: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi
    Moskova Patrikhanesi'nin pazartesi günü Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkileri resmen kesmesi sonrası Ortodoks Kilisesi'nin tarihindeki en derin krizin eşiğinde olduğunu yazan RBK Daily, baş sayfada yer verdiği haberinde 'Kutsal Sinodlar arasında savaş' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

    'KÜRESEL ORTODOKS BİRLİĞİ YIKILMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA'

    İzvestiya gazetesi de, Moskova Patrikhanesi'nin küresel Ortodoks birliğinin yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısını okurlarına aktardı.

    İzvestiya, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı aldığı pazartesi gününün Ortodoksluk tarihine en karanlık günlerden biri olarak geçeceğini belirtti.

    'ATHOS DAĞI'NDAKİ KUTSAL EMANETLERE VE İKONALARA TAPMAK MÜMKÜN'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill
    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Moskova Patrikhanesi: Ukrayna kilisesi kararı, dağılmanın meşrulaştırılmasıdır
    Bu arada Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadıkları Aynoroz'daki Athos Dağı'nda artık ibadet edemeyeceğini yazmıştı.

    Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov, ibadet yasağına rağmen Rus Ortodoks inananların Athos Dağı'ndaki kutsal emanetlere ve ikonalara tapmaya devam edebileceğini ifade etti.

    Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

    Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesmesi kararı almıştı.

     

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    Etiketler:
    Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasınd yaşanan gerilim, RBK Daily, Fener Rum Patrikhanesi, Rossiyskaya Gazeta, İzvestiya, Rus Ortodoks Kilisesi, Yunanistan, Moskova, Rusya
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