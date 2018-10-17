Rus basınından 'Ortodoks savaşı' uyarısı

'KÜRESEL ORTODOKS BİRLİĞİ YIKILMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA'
İzvestiya gazetesi de, Moskova Patrikhanesi'nin küresel Ortodoks birliğinin yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısını okurlarına aktardı.
İzvestiya, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı aldığı pazartesi gününün Ortodoksluk tarihine en karanlık günlerden biri olarak geçeceğini belirtti.
'ATHOS DAĞI'NDAKİ KUTSAL EMANETLERE VE İKONALARA TAPMAK MÜMKÜN'
Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov, ibadet yasağına rağmen Rus Ortodoks inananların Athos Dağı'ndaki kutsal emanetlere ve ikonalara tapmaya devam edebileceğini ifade etti.
Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.
Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesmesi kararı almıştı.
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