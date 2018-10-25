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    Cemal Kaşıkçı

    Rus medyası: Kaşıkçı'nın ölümü, Batı ile Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getirdi

    © AP Photo / Emrah Gürel
    Rus medyası
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    Kommersant
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    Kommersant FM radyosunun ekonomi uzmanı Oleg Bogdanov, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü yüzünden Batı ve Suudi Arabistan arasında çıkan çatışmanın olası sonuçlarını değerlendirdi.

    Newly appointed Italian Prime Minister Giuseppe Conte speaks next to Interior Minister Matteo Salvini, Minister of Labor and Industry Luigi Di Maio, Minister of Justice Alfonso Bonafede and Foreign Minister Enzo Moavero Milanesi during his first session at the Senate in Rome, Italy, June 5, 2018
    © REUTERS / Alessandro Bianchi
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    Bogdanov, 1973 yılını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

    — OPEC ülkeleri İngiltere, Avrupa ve ABD’ye petrol satmayı reddetmişti. Fiyatlar hemen üçe katlanmıştı, 20’den 60 dolara çıkmıştı. Sonra buna İran sorunu eklenmişti, 1979’da bir varil petrolün fiyatı 120 doları görmüştü. Şimdi de en büyük tehdit petrol pazarıyla ilgili. Petrol fiyatı aktif olarak yükselmeye başlarsa, varil başına 100-120 dolara çıkarsa, üstelik Avrupa Suudi petrolünden vazgeçerse bu, Avrupa ekonomisi için çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu, enflasyon baskısı, ekonomi yavaşlama, belki de durgunluk demek ve elbette Avrupa hükümetleri bunu anlıyor. Elbette eğer prensip meselesiyse yapabilirler. Şu anda dünya tamamen sübjektif ve kaotik.

    'EKONOMİK SAVAŞ ÇIKARSA MADDİYATI TAKINTI HALİNE GETİREN KAYBEDER'

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2018 / Ozan Köse
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    "Bu sorunun iki bileşeni var, Suudi Arabistan ve İran” diyen Bogdanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    — 4 Kasım’dan itibaren ABD’nin İran’a yönelik enerji yaptırımı yürürlüğe giriyor. ABD için önemli olan, İran’ın tamamen bloke edilmesi. Ama Rusya da İran petrolü için arabulucu rolünü oynuyor. Bu yüzden ABD, bize de bir şekilde baskı yapmaya çalışıyor. Bu durumda eğer Avrupa ve Suudi Arabistan arasında ekonomik savaş çıkarsa, maddiyatı takıntı haline getiren ülkeler kaybeder. Yani Suudi Arabistan, dini bir ülke, sonuna kadar gidebilir. Bu noktada Avrupa ekonomisi çok zor durumla karşı karşıya kalabilir.

    'SUUDİLER SORUŞTURMANIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR'

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Amir Levy
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    - Sorun şu ki, kimse bu durumu bu noktaya getirmek istemiyor. Suudi Arabistan, gazeteci olayını cilalamaya çalışıyor, soruşturmanın devam etmesini istiyorlar. Diğer yandan (ABD Başkanı) Donald Trump, petrol üretiminin artırılması ve fiyatların düşürülmesini istemişti. Suudi Arabistan şimdi bu isteği seve seve yerine getirir. Yani gazeteciler bu acı konuyu, daha düşük bir ilişki ve tartışma derecesine indirmeye çalışıyor.

    GUSEV: YENİ ANLAŞMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER YAVAŞLAYABİLİR

    Rusya Uluslararası Uzmanlar Birliği Başkanı Aleksandr Gusev de Batı ülkelerinin Suudi Arabistan’la işbirliğinden vazgeçme olasılığına şüpheyle bakıyor.

    Kommersant FM’e konuşan Gusev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: "Gazetecinin ölümü, Avrupa dahil birçok ülke için anlaşılmayan bir durum ve bu noktada Almanya Başbakanı’nı anlayabiliriz. Almanya, İngiltere ve Fransa da olduğu gibi, Suudilere modern silah sağlıyordu. Silah satış sürecinde önce anlaşmalar yapılıyor, ardından bir süre sonra silah teslim ediliyor. Yani silahın zamanında teslim edilmemesi durumunda büyük cezalar söz konusu. Bu yüzden elbette bugüne kadar yapılan tüm anlaşmalar yerine getirilecek. Ama yeni anlaşmalarla ilgili görüşmeler yavaşlayabilir. Belki soruşturma sürerken bir süreliğine yavaşlar, tüm bu olay yatışana kadar. Ancak sonunda tüm bunlar yine devam edecek."

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    Etiketler:
    Rusya Uluslararası Uzmanlar Birliği, Kommersant FM, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Donald Trump, Cemal Kaşıkçı, Aleksandr Gusev, Oleg Bogdanov, Avrupa, Almanya, ABD, Rusya, Suudi Arabistan
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