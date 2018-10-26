Kommersant: AB'nin çelik ithalatı kısıtlaması, Rus ve Türk şirketlere yaradı

AB'nin getirdiği geçici çelik ithalatı kısıtlamasının Türkiye ve Rusya'ya yaradığı ve iki ülkenin ilk 9 aydaki ihracatının yüzde 56-57 arttığı belirtildi.

Kommersant gazetesinin haberine göre ABD'nin AB'den çelik ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine yanıt olarak AB'nin çelik ithalatına Şubat 2019'a kadar geçerli olmak üzere kısıtlama getirmesi Rusya ve Türkiye'deki imalatçılara yaradı.

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin (Eurofer) verilerine göre Rusya ve Türkiye'den AB'ye ihracat 2018'in ilk 9 ayında sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 57 arttı.

© REUTERS / Jorge Duenes Rusya, ABD'den çelik ve alüminyum ithalat vergileri için tazminat istiyor

Rus firmaları, 2015 yılında 5 yıllık anti-damping vergisi getirilmesi sonrası 2016 ve 2017'de sevkiyatı ciddi oranda azaltmıştı.

AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

Buna göre, 19 Temmuz'dan itibaren AB'nin 'tarife oranı kotası' sistemiyle 23 farklı kategorideki çelik ürün ithalatı son 3 yılın ortalamasını aştığı takdirde yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulamaya girmeye başlamıştı.