Kommersant: Altına en fazla yatırım yapan ülkeler Rusya ve Türkiye

Türkiye Merkez Bankası da, 18.5 ton altın satın alarak 258.6 tonluk altın rezervine ulaştı. Türkiye, altına en fazla yatırım yapan 2. ülke oldu.
RUSYA 5., TÜRKİYE 21. SIRADA
Bu arada WGC, en büyük altın rezervlerine sahip ülkeleri de açıkladı.
'BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE REZERVLER ÇEŞİTLENDİRİLİYOR'
Rus Alfa Bank yöneticisi Nataliya Orlova, altın rezervlerini artırmanın küresel ticarette ve küresel finans piyasalarında belirsizlik olduğu dönemlerde rezervleri çeşitlendirmek için başvurulan bir yöntem olduğunu kaydetti.
'RUSYA VE TÜRKİYE, JEOPOLİTİK RİSKLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR'
Kommersant haberinde ABD'nin Moskova ve Ankara'ya ağustosta yeni ekonomik yaptırımlar uyguladığı anımsatılarak, Rusya ve Türkiye'nin rezervlerini jeopolitik risklerden korumak istediği de kaydedildi.
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