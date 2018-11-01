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16:10 01 Kasım 2018
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    Altın

    Kommersant: Altına en fazla yatırım yapan ülkeler Rusya ve Türkiye

    © REUTERS / Umit Bektas
    Rus medyası
    URL'yi kısaltın
    Kommersant
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    Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC), 2018'in üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının, altın rezervlerini 165 ton artırarak 32.960 tona çıkardığını açıkladı. Rusya ve Türkiye'nin merkez bankaları en fazla altın alanlar kategorisinde ilk 2 sırada yer aldı.

    Rusya Merkez Bankası
    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Bloomberg: Rusya Merkez Bankası altın alımını artırdı
    WGC tarafından açıklanan verilere göre Rusya Merkez Bankası, üç ayda 92 ton üzerinde altın satın aldı ve rezerv miktarını 2.036 tona çıkardı.

    Türkiye Merkez Bankası da, 18.5 ton altın satın alarak 258.6 tonluk altın rezervine ulaştı. Türkiye, altına en fazla yatırım yapan 2. ülke oldu.

    RUSYA 5., TÜRKİYE 21. SIRADA

    Bu arada WGC, en büyük altın rezervlerine sahip ülkeleri de açıkladı.

    Altın
    © Sputnik / Oleg Lastochkin
    220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi
    Buna göre ABD, Almanya, IMF ve İtalya'yı izleyen Rusya 5., Türkiye ise Avusturya ve Belçika'nın arasında 21. sırada yer aldı.

    'BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE REZERVLER ÇEŞİTLENDİRİLİYOR'

    Rus Alfa Bank yöneticisi Nataliya Orlova, altın rezervlerini artırmanın küresel ticarette ve küresel finans piyasalarında belirsizlik olduğu dönemlerde rezervleri çeşitlendirmek için başvurulan bir yöntem olduğunu kaydetti.

    'RUSYA VE TÜRKİYE, JEOPOLİTİK RİSKLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR'

    Kommersant haberinde ABD'nin Moskova ve Ankara'ya ağustosta yeni ekonomik yaptırımlar uyguladığı anımsatılarak, Rusya ve Türkiye'nin rezervlerini jeopolitik risklerden korumak istediği de kaydedildi.

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    Etiketler:
    altın, Alfa-Bank, WGC, IMF, Nataliya Orlova, Belçika, Avusturya, Türkiye, Rusya, İtalya, Almanya, ABD
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