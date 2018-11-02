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12:51 02 Kasım 2018
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    Rus turist

    ATOR: Son 9 ayda Türkiye'ye giden Rus turist sayısı geçen yıldaki toplam sayıyı aştı

    © Fotoğraf : DHA
    Rus medyası
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    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında Türkiye'ye en çok Rus turist gitti. Ülkedeki her 6 turistten biri Rusya'dandı.

    Rus millilerin başarısı nedeniyle Rusya'daki kutlamalar
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Antalya'ya en çok Rus turist geldi
    ATOR, dokuz ayda Rusya'dan Türkiye'ye 5.12 milyon turist geldiğini açıkladı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.2, geçen yılki toplam Rus turist sayısına göre ise yüzde 8.9 fazla.

    Bu dönemde tatil beldelerine gelen Rus turist sayısı 5.120.599'a ulaştı ve bu sayı Türkiye'deki toplam turist hacminin yüzde 16.9'unu oluşturdu.

    Rusya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke Almanya oldu. Almanya'yı İngiltere, Bulgaristan ve İran izledi.

    Kültür Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki Ocak-Eylül dönemindeki yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.8 artarak 31.815 milyon oldu.

    'TÜRKİYE'Yİ CAZİP KILAN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ'

    ATOR Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, NSN televizyonuna yaptığı açıklamada Rusların en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

    Gorin, döviz kurundaki değişikliklerin bu sayıda etkili olduğunu ancak Türkiye'yi en cazip kılan asıl şeyin 'her şey dahil sistemi' olduğunu söyledi.

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    Etiketler:
    Rus turist, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Dmitriy Gorin, İran, Bulgaristan, İngiltere, almanya, Rusya, Türkiye
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