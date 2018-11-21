'Rus ordusu, devlet sırlarının korunması için zorunlu internet dersi alacak'

İzvestiya gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre devlet sırlarının korunmasına yönelik zorunlu dersler gelecek yıl başlayacak.

Devlet sırlarına erişimi olmayanlar da dahil Rus ordusunun tüm mensuplarının katılacağı derslerde internette paylaşılabilecek hususlar, sosyal medyanın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı, yabancılara hangi bilgilerin verileceği veya verilmeyeceği konusunda eğitim verilecek.

YASAKTAN ÖNCE ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILIYORDU

© Sputnik / Ilya Pitalev Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak

Bakanlık, askerlere orduda akıllı telefon kullanımının neden kısıtlandığını ve devlet sırlarına erişim yetkisi olmayanların orduda gördükleri her şeyi internette neden paylaşamayacağını da anlatacak. Rus ordusunda akıllı telefonlar yasaklanmadan önce alt rütbedeki askerler, birliklerinden paylaşımlar yapmakta serbest olduklarını düşünüyor ve internette çok sayıda paylaşım yapıyordu.

Eğitimden geçen askerler, bilgi sızıntısına yol açmaları halinde ihraç da dahil ağır cezalarla karşılaşacak.