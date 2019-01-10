'ABD’nin askerlerini geri çekeceğini duyurduktan sonra Suriye’nin kuzeyinde belirsizlik oluştu'

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugünkü açıklamalarına yer veren gazete, şöyle devam etti:

"TCMB Dışişleri Komisyonu'nda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'yi (Suriye'den askerlerini çıkarma) kararından vazgeçirmek için çaba sarf eden ülkeler olduğunu, aynı zamanda Washington'un YPG ile bu kadar iç içe olduktan sonra, bu örgütten ayrılmanın kolay olmadığının altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yakınlarda gerçekleşmesi gereken Rusya ziyaretinin başlıca konusu da Suriye olacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘henüz tarihleri belli olmasa da ziyaretin oldukça yakın bir gelecekte beklendiğini ve hazırlıklarının yapıldığını' söylemişti".

Bu arada Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin YPG'yi Menbiç'ten çıkarmaması halinde Ankara'nın her an harekat düzenlemeye hazır olduğu yönündeki açıklama sonrasında, Suriye hükümetinin ‘Türk müdahalesini göz önüne alarak Kürt gruplarla temaslarını yeniden etkin hale getirdiğini ve Kürt gruplarla diyaloğun alternatifi olmadığını' açıkladı.

Diğer yandan salıdan itibaren daha önce Amerikan askerlerinin bulunduğu Menbiç bölgesinde Suriye'de görev yapan bir Rus askeri polis birliklerinin devriyelere başladığı belirtilen yazıda, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi Başkanı Korgeneral) Sergey Solomatin'in açıklamalarına yer verildi:

"Solomatin, devriyelerin Menbiç'in batısında, Türkiye ve İran arasında varılan anlaşmaya göre kurulan 5 km genişliğindeki güvenlik bölgesinde 27 kilometre uzunluğundaki güzergâh üzerinde gerçekleştirildiğini açıkladı".

Yazıya göre ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Rus askeri polisin Suriyeli askerlerle birlikte gerçekleştirdiği eylemlerin şimdilik Amerikan askerleri çekme planları ve oluşan belirsizlik nedeniyle ‘durum yoklaması' olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Murahovskiy, aynı zamanda ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının telefonda Suriye'deki durumu görüştükleri için ABD ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin arasında bir çatışmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Rus uzman, aynı zamanda İdlib'de son günlerde Heyet Tahrir Şam (HTŞ, eski adıyla El Nusra) birliklerinin başarılı bir şekilde ilerliyor olduklarının da önemine değindi. Murahovakiy, bu örgütün oluşan durumda en önemli otoyolların ve diğer stratejik mevzilerin kontrolünü ele geçirmek istediğinin belli olduğunu ve tüm bölgeyi ele geçirirse Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin de katılabileceği HTŞ'ye yönelik bir operasyonu gerçekleştirme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.