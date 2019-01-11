Rus basını: Rusya, Ukraynalı denizcilerinin takas edilme olasılığını inceleyebilir

Gazeteye konuşan diplomat, birçok şeyin Ukrayna'ya ve onun anlaşmaya hazır olup olmamasına bağlı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
"Bununla birlikte, Ukraynalı denizcileri şu anda takas etmenin mümkün olmadığı anlaşılmalı. Bu kişiler, Kiev'in göstermeye çalıştığı gibi birer savaş esiri değil. Dolayısıyla önce mahkeme kararı beklenmeli, ardından takas konusu görüşülebilir. Ukrayna'daki cezaevlerinde serbest bırakılması gereken yeterince fazla Rusya vatandaşı var".
Kaynak, Takasın Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde de yapılmasının mümkün olmayabileceğini, ‘çünkü (Ukrayna Devlet Başkanı) Pyotr Poroşenko'nun bunu hemen kendi zaferiymiş gibi göstermeye başlayacağını' kaydetti.
NELER OLMUŞTU?
Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç boğazında olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.
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