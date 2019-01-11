Rus basını: Rusya, Ukraynalı denizcilerinin takas edilme olasılığını inceleyebilir

Rus İzvestiya Gazetesi, Moskova’nın Kerç Boğazı’nda gözaltına alınan Ukraynalı denizcileri Kiev tarafından tutulan Ruslarla takas etme konusunu bu yıl inceleyebileceğini yazdı.

© Sputnik / Grigory Sysoev Putin: Kerç boğazında olanlar Poroşenko tarafından seçimler öncesi hazırlanmış bir provokasyon

İzvestiya Gazetesi, Rus diplomatik çevrelerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, geçen kasım sonunda Kerç Boğazı'nda yaşanan olay sonrasında gözaltına alınan Ukraynalı denizcilerin Kiev tarafından tutulan Ruslarla takas edilme konusunun bu yıl incelenebileceğini belirtti.

Gazeteye konuşan diplomat, birçok şeyin Ukrayna'ya ve onun anlaşmaya hazır olup olmamasına bağlı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Bununla birlikte, Ukraynalı denizcileri şu anda takas etmenin mümkün olmadığı anlaşılmalı. Bu kişiler, Kiev'in göstermeye çalıştığı gibi birer savaş esiri değil. Dolayısıyla önce mahkeme kararı beklenmeli, ardından takas konusu görüşülebilir. Ukrayna'daki cezaevlerinde serbest bırakılması gereken yeterince fazla Rusya vatandaşı var".

Kaynak, Takasın Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde de yapılmasının mümkün olmayabileceğini, ‘çünkü (Ukrayna Devlet Başkanı) Pyotr Poroşenko'nun bunu hemen kendi zaferiymiş gibi göstermeye başlayacağını' kaydetti.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna'ya ait askeri gemilerin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, bölgeye savaş uçaklarını göndermişti. Moskova, ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.

Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç boğazında olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.