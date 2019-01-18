Rus basını: Suriye çözümü, Kürt sorununa bağlandı

© REUTERS / Rodi Said/File Photo DSG: Türkiye ile anlaşma umuyoruz, güvenli bölgeye yardımcı olacağız

Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesindeki Arap aşiretlerinden birinin temsilcisi olan Darar, Rus gazetesi Kommersant’a açıklamasında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın bahsettiği 20 millik bölge, bu bölgede güvenli bölgenin oluşturulması projesinin başlangıcı olabilir. Bu, ABD’ye yönelttiğimiz taleplerimizden biriydi. Türkiye ile büyük sınıra sahibiz ve biz, Türk tarafının bize saldırmayacağına dair garanti istedik” dedi.

ABD’nin, IŞİD’e karşı birlikte savaştığı partnerlerini Türk tehdidi karşısında bırakmayacağı umudunu dile getiren Darar, “Bu sadece Kürtlerle ilgili değil. Eğer Türkiye bu bölgeye karşı bıçak çıkarırsa, bu bıçak orada yaşayan herkese yöneltilecek. Bu, Suriye’nin işgali anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.

'YPG KÜRTLERİN BÜYÜK BİR KISMINI TEMSİL EDİYOR'

Türkiye’nin terörist olarak gördüğü PYD ve YPG’nin, Suriyeli Kürtlerin büyük kısmını temsil ettiğinin altını çizen Darar, “Onları düşman görmek, tüm Kürtleri düşman görmek demek. YPG, DSG’nin çekirdeğini oluşturuyor ve IŞİD’e karşı mücadeleye büyük katkısı var. Bu mücadele henüz tamamlanmış değil. ABD’nin Suriye’den çekilme açıklamasına rağmen yerel güçlere desteğini sürdürüyor. Bu sadece askeri operasyonları değil, savaşçıların eğitimini de kapsıyor” dedi.

'ŞAM İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE RUSYA'NIN ARABULUCULUK YAPMASINI UMUT EDİYORUZ'

© AFP 2018 / Delil souleiman DSG: Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınmadı

Türkiye’nin tehditleri bağlamında DSG’nin, 'Suriye yönetiminin güçlerini Türkiye sınırına yerleştirmesi ve bu tehditleri bertaraf etmesi için' Şam’la görüşmeler yaptığını doğrulayan Darar, bunun Şam’a yönelik güven jesti olduğunu kaydederek, “Rejimle görüşmelerde Rusya’nın arabuluculuk yapmasını umut ediyoruz. Rusya’nın, Menbiç yakınlarındaki bazı yerlerde askerleri bulunuyor. Biz, arabulucu olarak Ruslarla, Menbiç’te yerel sakinlerin haklarını sağlayabilecek ve sonra Suriye’nin kuzeydoğusundaki diğer arazilere yayılacak olası çözümleri görüştük. Suriye’nin geleceğiyle ilgili Şam’la görüşmeler konusunda Rusya’ya büyük umutlar bağlıyoruz. Bu, özellikle de ülkenin kuzeydoğusunda, yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı bölgelerin özerkliği, savaş sonrası DSG’nin rolü ve ayrıca Kürt savaşçıların Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili” dedi.