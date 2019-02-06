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15:36 06 Şubat 2019
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    Yandex ofisi

    Vedomosti: Yandex pembe dizi sektörüne giriyor

    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Rus medyası
    URL'yi kısaltın
    Vedomosti
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    Rus haber ajansı Vedomosti’ye yapılan açıklamalara göre, Rus internet devi Yandex, orijinal dizi yapımcılığı için kolları sıvadı.

    Vedomosti'nin haberinde Yandex'in orijinal dizi yapımcılığına hazırlandığı belirtildi. Habere göre, Yandex çalışanları, yıl sonundan beri yapımcılarla iletişime geçerek yeni projeler arıyorlar. Şirket, yıl içerisinde 8 ila 10 dizinin yapımına başlamayı ve 2020 yılının başlarında da ilk projelerini yayınlamayı umuyor.

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    Yandex basın hizmetleri geliştirme kurulu başkanı Olga Filipuk, "Yıl sonundan bu yana Yandex.Stüdyo adına farklı yapım şirketleriyle müzakere içindeyiz. Film, dizi ve daha farklı türde içerikler üretmek istiyoruz. Ancak henüz detayları açıklamamız mümkün değil" dedi.

    Vedomosti, Yandex'in görüştüğü yahut görüşmekte olduğu altı farklı yapım şirketine ulaştı. En az iki projenin anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Projelerden biri, Sreda yapım şirketi tarafından çekilecek olan ‘Bakanlık' isimli bir Aleksandr Tsekalo filmi olacak olacak. Devlet memurları ve yolsuzluğu anlatacak olan filmin yönetmenliğini Roman Volubuev yapacak.

    ​Yapım şirketlerinden bir diğeri ise, projenin ilk bölümlerinin çekimi için çoktan anlaştıklarını belirtti. İki farklı yapım şirketi ise projelerinin Yandex yetkilileri tarafından görüşülmekte olduğunu ekledi.

    İnternet tarayıcılarının film sektörüne girmesi Rusya televizyonlarında alışılmış bir şey değil. Film yapımcısı Aleksandr Tsekalo bu hususta, "Siyaset ve mühim sosyal konular, zorlayıcı sahne ve replik seçimleri ve aleni cinsellik seyircilerin ilgisini çekiyor.

    Yandex, dizilere ayırdığı bütçenin büyük televizyon kanallarıyla boy ölçüşebilecek düzeyde olduğunu açıkladı. Televizyon kanallarının direktörlerine göre, dizilerin maliyeti 15 milyon (yaklaşık 1 milyon 200 bin Türk Lirası) rubleyi bulabilir.

    Televizyon reklamı piyasalarındaki durgunluk, kanalların bütçe kesintileri ve geciken ödemelerden bıkan yapımcılar ise hallerinden memnun zira kendilerine yeni bir müşteri çıkmış oldu. Rusya'nın tüm bağımsız internet sinemaları bir yana Yandex; şirketin kapasitesi, hizmetlerinin teknolojik gelişmişliği ve müşterilerin tercihlerine hâkim olmasından ötürü özgün içerik üretip yayınlamak hususunda büyük bir avantaja sahip olabilir.

    Etiketler:
    orijinal dizi, Yandex, Olga Filipuk
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