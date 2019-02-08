Kommersant: Türkiye ‘her şey dahil’ sistemiyle turist akışını nasıl teşvik ediyor?

Kommersant Gazetesi, Türk yetkililerin, turistlerin otel dışında daha fazla para harcamalarını teşvik etmek için, turistler arasında popüler olan 'her şey dahil' sistemini genişletmeye çalıştıklarını belirtti.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin ATOR: Türkiye, Rus turistlere yönelik özel seçeneklerden vazgeçtiği için fiyatlar yükseldi

Türk otelleri her şey dahil sistemini genişletiyor. Sadece otelde değil, yakınlarındaki kafe ve restoranlarda da ücretsiz yemek yenebilecek. Türk yetkililer bu şekilde turistleri otel dışında alışveriş yapmak ve daha fazla para harcamaya teşvik etmek istiyor. Akşam yemeğinden sonra şehir merkezinde dolaşan turistlerin dükkanların önünden geçerken hiçbir şey almamalarının mümkün olmadığı mantığıyla hareket ediliyor. Yeni sistem şimdilik sadece Kemer'deki birkaç otelde uygulanacak.

'MALİYETLER YÜKSELECEKTİR'

Kommersant'a konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin Türk makamlarının daha önce de defalarca turistleri fazla para harcamaya teşvik etmeye çalıştıklarını ve yeni uygulamanın tur fiyatlarına yansımasına rağmen yine de etkili olacağını düşündüğünü söyledi:

"Ortalama seyahat maliyetini arttırma gibi bir amaç var. Yıllardır süren klasik ‘her şey dahil' sistemiyle bunu yapmak elbette çok zor. Bazı oteller ek ücret karşılığında otel bünyesindeki farklı restoranlar öneriyorlar. Yeni uygulamayla komşu altyapıya yüklenilmesi durumu var. Seyahatleri sırasında değişiklik isteyen bazı turistler bu yeni uygulamadan yararlanmak isteyeceklerdir. Ancak anlaşılması gereken nokta şu ki, ek seçenek sunulduğu için maliyet yükselecektir".

'EK ÖDEME YAPACAK ÇOK TURİST OLMAZ'

Rusya Tur Acenteleri Birliği Başkanı Natalya Osipova, Kommersant Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Türkiye'yi daha çok bütçeleri sınırlı olan turistlerin tercih ettiğini, bu yıl Türkiye'ye olan tur fiyatlarının yükseleceğini ve bu yüzden genişletilmiş her şey dahil sistemine ek ödeme yapacak pek fazla turist olmayacağını söyledi:

"İnsanlar ‘her şey dahil' sistemine gidiyor, bu yüzden farklı restoranları tercih etme durumu ortadan kalkıyor. Üstelik, önümüzdeki yaz ayları için tur fiyatlarının yüzde 15 artacağından bahsediliyor. Bunun böyle olacağını biliyoruz. Döviz kuruna bağlı olarak yakıt fiyatları da yükseldi. Bu uygulama, örneğin ‘kahvaltı-akşam yemeği' sistemiyle pahalı otelleri tercih eden ve farklı restoranlara giden turistlerin ilgisini çekebilir. Kemer otelleri şehir otelleri olarak kabul ediliyor. Restoranlar da Kemer'in kent merkezinde bulunuyor. Oteller kıyı boyunca yayılmış durumda".