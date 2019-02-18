Erdoğan Putin’le üçüncü görüşmesi için nisanda Moskova’ya gidiyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nisanda Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Bu görüşme iki liderin bu yılki üçüncü görüşmesi olacak.

İzvestiya'ya konuşan Uşakov'a göre, Erdoğan nisan ayının ikinci yarısında Moskova'ya gidecek. Putin ve Erdoğan'ın bir araya geleceği ziyaret çerçevesinde liderler iki ülke arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak.

Liderler ayrıca ‘Rusya-Türkiye Turizm ve Kültür Yılı'nın açılışını yapacak. Bu görüşme liderlerin bu yılki üçüncü görüşmesi olacak.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, 8 Nisan'da liderlerin Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak ‘Rusya-Türkiye Turizm ve Kültür Yılı' açılışına katılacaklarını söylemişti.

Uşakov, iki liderin görüşme programında kültürel konuların da olacağını doğruladı. 2010 yılından beri liderlerin katılımıyla gerçekleşen Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında ticari-ekonomik konular, kültürel ilişkiler, uluslararası durum ele alınıyor. Konsey'de ayrıca önemli açıklamalar yapılıp belgeler imzalanıyor. Daha önce bir Konsey toplantısında Türk Akımı projesine ilişkin planlar açıklanmıştı. Konsey toplantısı çerçevesinde ayrıca Akkuyu nükleer santralinin inşaatı da törenle başlamıştı.