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16:05 05 Mart 2019
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    ABD, Rusya'yla INF konusunda müzakere yapmak için birtakım koşullar öne sürdü

    © Sputnik / Pavel Lisitcin
    Rus medyası
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    Rossiya 24
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    ABD'nin Rusya'yla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda müzakerelerde bulunmaya hazır olduğu ancak bunun için birtakım koşullar öne sürdüğü belirtildi.

    Rossiya 24 televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın INF'deki yükümlülüklerini askıya alan kararnameyi imzalamasını yorumladı.

    Rusya lideri Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin, Rusya'nın INF'deki yükümlülüklerini askıya alan kararnameyi imzaladı
    ABD'li yetkili, "Washington yönetimi, ABD'nin, müttefiklerinin ve partnerlerinin güvenliğini sağlayan, denetlenebilir olan, uygulanması zorunlu olan ve yükümlülüklerini sorumluluk bilinciyle yerine getiren partnerleri kapsayan etkili silah kontrolüne bağlılığını eskiden olduğu gibi koruyor. ABD, bu kriterleri karşılayan silah kontrolü faaliyeti konusunda Rusya'yla müzakere yapmaya hazır" dedi.

    'WASHINGTON HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR'

    Yetkili, 'Rusya'nın INF'yi korumaya ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmeye hazır olmamasının' Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Moskova'yı anlaşmaya ilişkin 'ihlaller' nedeniyle eleştirdi.

    PUTİN KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

    Putin'in imzaladığı kararnamede, "SSCB ve ABD arasındaki 8 Aralık 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın, ABD tarafından yapılan anlaşmaya ilişkin ihlaller giderilinceye ya da anlaşmanın geçerlik süresinin sonuna kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" denmişti.

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    Etiketler:
    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Vladimir Putin, SSCB, ABD
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