‘Rus Angelina Jolie’, televizyon programında boy gösterecek

Pervıy Kanal'da yayınlanacak ‘Rus Curlingi' isimli programda, Rus sporcular eğlence dünyasından isimlerle takımlar oluşturup performans gösterecek.

Angelina Jolie ile benzerliği ile bilinen 26 yaşındaki curlingci Brizgalova, Instagram hesabından programın bir bölümünde kendisinin de olacağını, diğer bölümlerde de danışmanlık yapacağını açıkladı.

Sporcu, çekimlerden fotoğraflar da yayınladı. Pazar günü yayınlanacak programda, yurtdışında güzelliği ve curlingdeki becerileriyle dikkat çeken sporcu böylece ülke çapında da daha fazla tanınacak.

Güney Kore'de geçen yıl yapılan Kış Olimpiyatları'nda Brizgalova, Jolie ve Megan Fox'a benzerliği ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Brizgalova, Jolie'nin canlandırdığı ‘Lara Croft' karakterinin kılığında olduğu bir fotoğraf çekimine de katılmıştı. Brizgalova ve eşi Aleksandr Kruşelnitskiy geçen yılki oyunlarda bronz madalya almıştı. Kruşelnitskiy'nin kanında meldonyum maddesine rastlanmasından dolayı madalya geri alınmıştı. Kruşelnitskiy'e dört yıl ceza verilirken, Brizgalova Rusya ulusal kadınlar curling takımında.