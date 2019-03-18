Rus basını: Mısır Rusya’dan onlarca Su-35 uçağı satın alacak

Rus Kommersant gazetesi, Moskova ve Kahire’nin Mısır Hava Kuvvetleri’nin eski MiG-21 ve J-7 avcı uçaklarının yerinde kullanılması planlanan 20’nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmalarını imzaladıklarını yazdı.

Kommersant gazetesinin savunma sanayi sektöründeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki ülke, Mısır Hava Kuvvetleri'ndeki eski MiG-21 ve J-7 avcı uçaklarının yerinde MiG-29M/M2 savaş uçaklarıyla birlikte kullanılması öngörülen 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmalara imza attı.

Anlaşmanın 2018'in sonunda yürürlüğe girdiği belirtilen haberde, silahlarla donatılmış olan 20'nin üzerinde uçağın teslimatına 2020-2021'de başlanması gerektiği, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 2 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

ABD geçtiğimiz eylül ayında Su-35 ve Su-57 avcı uçaklarının üretildiği Komsomolsk-na-Amure kentindeki Gagarin Uçak Fabrikası'nın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Süper manevra kabiliyetine sahip Rus yapımı 4. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-35, nitelikleri bakımından 5. nesil uçaklara çok yakın bir konumda. Su-27 avcı uçağının kapsamlı bir modernizasyondan geçirilerek geliştirilen Su-35'in hem kokpit ekipmanları, hem de gövdesi güçlendirilerek yenilendi.