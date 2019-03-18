Rus basını: Mısır Rusya’dan onlarca Su-35 uçağı satın alacak

Anlaşmanın 2018'in sonunda yürürlüğe girdiği belirtilen haberde, silahlarla donatılmış olan 20'nin üzerinde uçağın teslimatına 2020-2021'de başlanması gerektiği, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 2 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.
ABD geçtiğimiz eylül ayında Su-35 ve Su-57 avcı uçaklarının üretildiği Komsomolsk-na-Amure kentindeki Gagarin Uçak Fabrikası'nın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.
Süper manevra kabiliyetine sahip Rus yapımı 4. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-35, nitelikleri bakımından 5. nesil uçaklara çok yakın bir konumda. Su-27 avcı uçağının kapsamlı bir modernizasyondan geçirilerek geliştirilen Su-35'in hem kokpit ekipmanları, hem de gövdesi güçlendirilerek yenilendi.
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