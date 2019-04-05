'NATO içinde çıkar birliğinden söz etmek mümkün değil'

'ABD, S-400'Ü TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR'
Kolektif güvenliğin koşullu hale geldiğine işaret eden Strokan, "Bir NATO ülkesi ABD'nin bir diğer NATO ülkesi Türkiye'yi Rus S-400 sistemlerinden vazgeçirmek için nasıl tehdit ettiğini görüyoruz. Türkiye, bu sistemlere sahip olmaya güvenliğinin pekiştirilmesi açısından büyük önem veriyor. ABD ise, S-400'ü Patriot'un rakibi olarak görüyor ve bu nedenle Türkiye'nin eğilimini kendisinin ve müttefiklerinin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan da önde gelen AB ülkelerinin NATO üyesi olmalarına rağmen Avrupa ordusu kurma planları yaptığının altını çizen Strokan, "NATO, uzun zamandır kolektif şekilde hareket etmiyor. Bu, Rusya'yı ortak çabalarla dizginleme kararlılığının belirtildiği açıklamalarda görülüyor" diye vurguladı.
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