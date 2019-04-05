'NATO içinde çıkar birliğinden söz etmek mümkün değil'

Bir NATO ülkesi ABD'nin bir diğer NATO ülkesi Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaktan vazgeçirmek için tehdit ettiğine dikkat çeken Kommersant, bu durum söz konusu olduğu sürece İttifak içinde çıkar birliğinden söz etmenin mümkün olamayacağını vurguladı.

S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Washington ve Ankara arasında yaşanan gerilim ışığında NATO içindeki ilişkileri analiz eden Kommersant muhabiri Sergey Strokan, 1940'larda Avrupa'yı Sovyet tehdidinden korumak ve kolektif güvenliği sağlamak için kurulan İttifak'ın kolektif güvenlik ilkesinin ABD'nin çıkarlarıyla çatıştığını belirtti.

'ABD, S-400'Ü TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR'

Kolektif güvenliğin koşullu hale geldiğine işaret eden Strokan, "Bir NATO ülkesi ABD'nin bir diğer NATO ülkesi Türkiye'yi Rus S-400 sistemlerinden vazgeçirmek için nasıl tehdit ettiğini görüyoruz. Türkiye, bu sistemlere sahip olmaya güvenliğinin pekiştirilmesi açısından büyük önem veriyor. ABD ise, S-400'ü Patriot'un rakibi olarak görüyor ve bu nedenle Türkiye'nin eğilimini kendisinin ve müttefiklerinin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev 'ABD, Türkiye'nin NATO'dan tamamen kopmasından korkuyor'

Diğer taraftan da önde gelen AB ülkelerinin NATO üyesi olmalarına rağmen Avrupa ordusu kurma planları yaptığının altını çizen Strokan, "NATO, uzun zamandır kolektif şekilde hareket etmiyor. Bu, Rusya'yı ortak çabalarla dizginleme kararlılığının belirtildiği açıklamalarda görülüyor" diye vurguladı.