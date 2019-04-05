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04:41 05 Nisan 2019
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    Türkiye - NATO - Bayrak

    'Türkiye, NATO’dan ihraç edilebilir mi?'

    © AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE
    Rus medyası
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    Kommersant gazetesine konuşan Türk uzmanlar, iki ülke arasındaki krizin sonucu ne olursa olsun Türkiye’nin NATO’dan çıkmasının mümkün görünmediğini görüşünde birleşti.

    John Bolton
    © REUTERS / RonenZvulun
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak ve NATO ortaklığı arasında seçim yapması gerektiğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacağına yoksa iki ülke arasındaki dostluğu riske mi edeceğine karar vermesi gerektiğini söylemişti.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da Valday Tartışma Kulübü çerçevesinde ‘Rusya-Türkiye ilişkilerinde Suriye faktörü' konulu toplantıya katılan Türk uzmanlar, Kommersant gazetesinin, "Türkiye, NATO'dan ihraç edilebilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

    SETA'dan Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, NATO'nun kendi kurumlarına sahip bir örgüt olduğunu ve Türkiye'nin bu örgütte veto hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Yalçın, Türkiye'nin NATO üyesi olup olmadığına ABD'nin karar verme hakkına sahip olmadığını kaydetti.

    NATO
    © REUTERS / Benoit Doppagne
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    SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı da Türkiye'yi NATO'dan ihraç edecek bir mekanizmanın bulunmadığını vurguladı. Zaten ABD'nin de böyle bir isteğe sahip olmadığını belirten uzman, böyle bir adımın bedelinin çok ağır olacağını söyledi. Hiçbir ülkenin Türkiye'nin yerini alamayacağını dile getiren Bayraklı, bunun jeopolitik bir deprem olacağını belirterek, "Türkiye NATO'dan ayrılırsa bu tamamen farklı bir NATO olur" dedi.

    Etiketler:
    SETA Vakfı, NATO, Valday Tartışma Kulübü, Enes Bayraklı, Fuat Oktay, Mike Pence, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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