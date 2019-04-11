İkinci bir S-400 sevkiyatına ilişkin somut bir mutabakat bulunmadığını belirten Kommersant yazarı İvan Sinergiyev, Türk hükümetinin S-400 aksamlarının ve bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de üretilmesini istediğine dikkat çekti.
'İKİNCİ S-400'ÜN TEDARİKİ İÇİN TEKNİK ENGEL YOK'
Kommersant: Türk hükümeti onay verirse, Rusya Su-35 için kısa süre içinde teklif sunar
ABD'li Kongre üyelerinin F-35'ler için Ankara'ya sunduğu koşullar dahilinde Türk uzmanların Rus Su-35 avcı uçaklarına ilgi gösterdiğini kaydeden kaynak, "Eğer Türk hükümeti onay verirse, Rus müzakereciler kısa süre için ticari teklif hazırlar. Bu teklif, Batılı ülkelerin tekliflerinin aksine hiçbir konjonktürel etkiden zarar görmez" ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Çavuşoğlu, F-35'ler konusundaysa şunları söylemişti: "F-35 ya da Rusya yapımı uçaklar var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar. F-35 ortaklığından Türkiye'yi çıkarıyoruz demek yanlış. En kötü senaryoyu ortaya koyalım. Türkiye hiç olmadı başka yerden almak durumundayız. Varsayımlarla konuşmayalım. Çelişkili açıklamalar geliyor ama dördüncü F-35 de Türkiye'ye teslim edildi."
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