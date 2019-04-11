Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikinci bir S-400 alınabileceğine ve F-35'lerin alternatifi olarak Rus yapımı uçaklara işaret etmesini analiz eden Kommersant gazetesi, Rus sanayisinin bu talepleri karşılayabileceğini, Türk hükümetinin onay vermesi halinde Moskova'nın kısa süre içinde teklifini sunacağını vurguladı.

© REUTERS / Murad Sezer Çavuşoğlu: ABD Patriot satmak istemezse yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 füze savunma sistemi gerilimi kapsamında Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamalara mercek tutan Kommersant, 'Ankara, Washington'un komplekslerinden bıktı' başlıklı bir yazı yayınladı.

İkinci bir S-400 sevkiyatına ilişkin somut bir mutabakat bulunmadığını belirten Kommersant yazarı İvan Sinergiyev, Türk hükümetinin S-400 aksamlarının ve bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de üretilmesini istediğine dikkat çekti.

'İKİNCİ S-400'ÜN TEDARİKİ İÇİN TEKNİK ENGEL YOK'

Rusya Savunma Sanayii Kompleksi'nden bir kaynak, gazeteye demecinde, ikinci S-400'ün teslimatı için teknik bir engel bulunmadığını belirtti.

Kommersant: Türk hükümeti onay verirse, Rusya Su-35 için kısa süre içinde teklif sunar

ABD'li Kongre üyelerinin F-35'ler için Ankara'ya sunduğu koşullar dahilinde Türk uzmanların Rus Su-35 avcı uçaklarına ilgi gösterdiğini kaydeden kaynak, "Eğer Türk hükümeti onay verirse, Rus müzakereciler kısa süre için ticari teklif hazırlar. Bu teklif, Batılı ülkelerin tekliflerinin aksine hiçbir konjonktürel etkiden zarar görmez" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

© AA / Metin Aktas Erdoğan: S-400 füze savunma sisteminin teslimi öne çekilebilir

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz" demişti.

Çavuşoğlu, F-35'ler konusundaysa şunları söylemişti: "F-35 ya da Rusya yapımı uçaklar var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar. F-35 ortaklığından Türkiye'yi çıkarıyoruz demek yanlış. En kötü senaryoyu ortaya koyalım. Türkiye hiç olmadı başka yerden almak durumundayız. Varsayımlarla konuşmayalım. Çelişkili açıklamalar geliyor ama dördüncü F-35 de Türkiye'ye teslim edildi."