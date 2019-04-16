Rus basını: Düşük maaş alan Ruslar gelir vergisi ödemesinden muaf kalabilir

© Sputnik / Katerina Şutkin Rusya ve Türkiye, hizmet ve yatırım anlaşması ile ilgili çalışmalara başlayacak

İzvestiya’nın sosyal ve çalışma ilişkilerini düzenleyen üçlü koordinasyon komisyonuna dayandırdığı haberine göre gelir vergisi kesintisinden sonra gelirleri yoksulluk sınırının altına düşen, yani maaşları 13 bin rubleden (202 dolardan) az olan vatandaşlar, gelir vergisi ödemekten muaf bırakılabilecek.

Rusya’daki iş yasasına göre işveren, çalışanlarına yoksulluk sınırına eşit olan ve ortalama olarak 11.3 bin rubleye (yaklaşık 175 dolara) denk gelen asgari ücretten daha düşük maaş ödeyemiyor. Bununla birlikte asgari ücretten gelir vergisi kesildikten sonra çalışanın eline net olarak yalnızca 9.8 bin ruble (152 dolar) geçiyor.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre şu anda Rusya’da yaklaşık 11 milyon kişi asgari ücret alıyor.

Uzmanlar, görüşülen uygulamanın adil olduğunu belirtiyor, ancak bu durumda kayıt dışı gelirlerin artabileceği uyarısında bulunuyor.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Eski Rusya Maliye Bakanı: Rusya ile Türkiye ciddi ekonomik ilişkilerle birbirine bağlı

İzvestiya’ya konuşan danışmanlık şirketi CAF Group genel müdürü Natalya İonova, düşük gelire sahip çalışanların gelir vergisi ödemelerinden muaf bırakılması durumunda işverenlerin işçi maaşlarını düşük gösterip maaşın kalan kısmını ‘zarf içinde’ ödeme riskinin bulunduğunu söyledi.

Bu arada Rusya Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı, habere ilişkin henüz resmi herhangi bir açıklama yapmadı.