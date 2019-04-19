İzvestiya gazetesine demeç veren Dacic, NATO'yla işbirliği yaptıklarını ancak yaşananları, özellikle de Kosova'ya bağımsızlık verilmesini asla unutmayacaklarını belirtti.
'CLINTON VE BLAIR SIRPLARI HAKSIZ YERE SUÇLADI'
'RUSYA'YA O DÖNEMDEKİ YARDIMLARI İÇİN MİNNETTARIZ'
1999'da 400 bin olan bölgedeki Sırp sayısının bugün sadece 100 bin olmasını NATO'nun Yugoslavya bombardımanın sonucu olarak değerlendiren Dacic, "1999'dan sonra 300 bin Sırp bu topraklardan ayrıldı. Hiç kimse, bu kişilerin dönmesi gerektiğini konuşmuyor. Rusya'ya o dönemdeki yardımları nedeniyle minnettarız. Eğer Putin devlet başkanı olsaydı bizi bombalamaya cesaret edemezlerdi" ifadelerini kullandı.
Dacic'e Brüksel ve Washington'un Belgrad'ın Türk Akımı'na katılma planlarına ne tepki verdiği ve Rusya ile Sırbistan arasındaki enerji işbirliğinin geleceği de soruldu.
'TÜRK AKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'
Türk Akımı'na katılım nedeniyle Batı'dan baskı gördüklerini ancak kimsenin gaz tedarik etmeyi teklif etmediğini kaydeden Dacic, bu nedenle projenin Sırbistan'ın ulusal çıkarlarına uygun olduğunu ve ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı.
'RUSYA'YLA ENERJİ İŞBİRLİĞİMİZ SÜRÜYOR'
Rusya'yla enerji işbirliğinin sürdüğünü ve bu alanda bir anlaşma yapıldığını anlatan Dacic, "Gazpromneft, Sırp devletiyle birlikte ülkenin en büyük petrol rafineri şirketine sahip. Bu tesisin modernizasyonu için çok büyük yatırım yapılacak" diye ekledi.
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