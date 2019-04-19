İzvestiya gazetesine demeç veren Dacic, NATO'yla işbirliği yaptıklarını ancak yaşananları, özellikle de Kosova'ya bağımsızlık verilmesini asla unutmayacaklarını belirtti.

'CLINTON VE BLAIR SIRPLARI HAKSIZ YERE SUÇLADI'

Almanya ve Fransa gibi Avrupalı ülkelerin karşı çıkmasına rağmen Kosova'ya verilen bağımsızlığın dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Başbakanı Tony Blair arasındaki işbirliğini ortaya koyduğunu belirten Dacic, Clinton ve Blair'in bombardımanların başlaması için Sırp güvenlik güçlerine haksız suçlamalar yönelttiğinin altını çizdi.

'RUSYA'YA O DÖNEMDEKİ YARDIMLARI İÇİN MİNNETTARIZ'

1999'da 400 bin olan bölgedeki Sırp sayısının bugün sadece 100 bin olmasını NATO'nun Yugoslavya bombardımanın sonucu olarak değerlendiren Dacic, "1999'dan sonra 300 bin Sırp bu topraklardan ayrıldı. Hiç kimse, bu kişilerin dönmesi gerektiğini konuşmuyor. Rusya'ya o dönemdeki yardımları nedeniyle minnettarız. Eğer Putin devlet başkanı olsaydı bizi bombalamaya cesaret edemezlerdi" ifadelerini kullandı.

Dacic'e Brüksel ve Washington'un Belgrad'ın Türk Akımı'na katılma planlarına ne tepki verdiği ve Rusya ile Sırbistan arasındaki enerji işbirliğinin geleceği de soruldu.

'TÜRK AKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

© AA / Özgün Tiran Sırbistan, Türk Akımı’nın kendine ait kısmını yılın sonuna kadar bitirmeyi umuyor

Sırbistan'ın gaz ihtiyacının yüzde 80'ini ithal etmek zorunda olduğunu ve sadece Ukrayna ile Macaristan üzerinden gelen Rus gazını alabildiklerini anlatan Dacic, "Ukrayna'daki sorunları dikkate alırsak, bu hattın kapanması halinde Sırbistan gazsız kalır. Bu nedenle AB ve ABD'nin durdurduğu Güney Akım bizim için çok önemliydi. Şu anda Türk Akımı inşa ediliyor. Hattın Sırbistan'dan geçen kısmının gelecek yıl tamamlanması bekleniyor ancak öncelikle Bulgaristan'daki çalışmaların tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.

Türk Akımı'na katılım nedeniyle Batı'dan baskı gördüklerini ancak kimsenin gaz tedarik etmeyi teklif etmediğini kaydeden Dacic, bu nedenle projenin Sırbistan'ın ulusal çıkarlarına uygun olduğunu ve ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı.

'RUSYA'YLA ENERJİ İŞBİRLİĞİMİZ SÜRÜYOR'

Rusya'yla enerji işbirliğinin sürdüğünü ve bu alanda bir anlaşma yapıldığını anlatan Dacic, "Gazpromneft, Sırp devletiyle birlikte ülkenin en büyük petrol rafineri şirketine sahip. Bu tesisin modernizasyonu için çok büyük yatırım yapılacak" diye ekledi.