Rus basınında İstanbul seçimlerinin iptali kararı: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?

Rus bulvar gazetesi Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi, İstanbul seçimlerinin iptali kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını gizlemeye gerek görmedi. Zira gazete okurlarına haberi, "Türk Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin zafer elde ettiği İstanbul seçimlerini iptal etti: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" başlığı ile duyurdu.
'ERDOĞAN'IN İSTANBUL'U KAYBETMEK GİBİ BİR LÜKSÜ YOK'
Seçimlerin iptal edilmesini dört maddede toplayarak ayrıntılı bir biçimde okurlarına aktaran KP'nin haberinde, 'İstanbul'un neden Ankara kadar önemli olduğu' sorusuna şu yanıt veriliyor: "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, partisinin, geçmişte kendisinin belediye başkanı olduğu İstanbul'u kaybetmesini kabullenemiyor. Seçimlerde adaylar arasındaki oy farkı gerçekten de minimaldi. Şimdi iktidar partisi bu minimal farkı, ikna edici bir zafer olmasa da yine de zafer elde etmek için kullanacak. Başkanlık sistemine geçilmesi ardından geniş yetkiler elde eden Erdoğan'ın bu kenti kaybetmesi gibi bir lüksü yok. Zira kendisi daha önce bu şehir için ‘İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir’ demişti."
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Bunların yanında KP'nin haberinde, seçimlerin iptali sonrası Batı'nın Erdoğan'ı demokrasinin altını oymakla itham edeceği tahminine yer verilirken Moskova'nınsa başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan hoşlanmadığı ve bu yüzden tarafsız duruşunu koruyacağı yorumu yer alıyor.
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Gazetenin haberinde yorumlarına yer verilen Rus siyaset bilimci Timur Ahmetov, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı, iktidarın baskıları neticesinde alındı. İtirazları değerlendirme süreci bile bir ay sürüncemede kaldı. Bu da seçim sonuçlarının sabote edilmesi için (yasalarda) boşluk arandığının göstergelerinden biriydi" ifadelerini kullandı.
Seçimlerin iptalinin seçmenlerin kararına nasıl yansıyacağını söylemeninse kolay olmadığını kaydeden Ahmetov "İnsanlar, siyasi görüşleri her ne olursa olsun, seçimlerden usandılar" değerlendirmesinde bulundu.
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Haberde ayrıca İstanbul'daki protestolarla ilgili pek çok video ve sosyal medya paylaşımına yer ayrıldı.
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