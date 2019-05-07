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14:58 07 Mayıs 2019
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    Seçim - sandık

    Rus basınında İstanbul seçimlerinin iptali kararı: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?

    © AP Photo /
    Rus medyası
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    Rusya'da gazeteler, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararına geniş yer ayırdı. Komsomolskaya Pravda gazetesi seçim sonuçlarının iptali kararı karşısında "Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" diye sorarken, RBK gazetesinde Türkiye'de halkın sandığa gitmekten yorulduğu yorumuna yer verildi.

    Rus bulvar gazetesi Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi, İstanbul seçimlerinin iptali kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını gizlemeye gerek görmedi. Zira gazete okurlarına haberi, "Türk Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin zafer elde ettiği İstanbul seçimlerini iptal etti: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" başlığı ile duyurdu.

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    KP'nin haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart seçimleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu hakkında, "Seçimleri gerçekten de mikroskopla görülecek bir farkla kazanmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.

    'ERDOĞAN'IN İSTANBUL'U KAYBETMEK GİBİ BİR LÜKSÜ YOK'

    Seçimlerin iptal edilmesini dört maddede toplayarak ayrıntılı bir biçimde okurlarına aktaran KP'nin haberinde, 'İstanbul'un neden Ankara kadar önemli olduğu' sorusuna şu yanıt veriliyor: "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, partisinin, geçmişte kendisinin belediye başkanı olduğu İstanbul'u kaybetmesini kabullenemiyor. Seçimlerde adaylar arasındaki oy farkı gerçekten de minimaldi. Şimdi iktidar partisi bu minimal farkı, ikna edici bir zafer olmasa da yine de zafer elde etmek için kullanacak. Başkanlık sistemine geçilmesi ardından geniş yetkiler elde eden Erdoğan'ın bu kenti kaybetmesi gibi bir lüksü yok. Zira kendisi daha önce bu şehir için ‘İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir’ demişti."

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    © REUTERS / HANDOUT
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    Ayrıca KP'nin haberinde, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyonun hazırlığını yaptığı fakat yabancı basın, partisinin İstanbul'daki yenilgisine odaklanmışken Erdoğan'ın etkili bir dış politika yürütmesinin biraz güç olduğu yorumu yapılıyor: "İstanbul'da oyların yeniden sayılması ile yenilginin zafere dönüştürülmesinin, Erdoğan'ın askeri operasyonlarına ilaveten meşruiyet kazandıracağı beklentisine girilmiş olabilir."

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    Bunların yanında KP'nin haberinde, seçimlerin iptali sonrası Batı'nın Erdoğan'ı demokrasinin altını oymakla itham edeceği tahminine yer verilirken Moskova'nınsa başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan hoşlanmadığı ve bu yüzden tarafsız duruşunu koruyacağı yorumu yer alıyor.

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    IMDB
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    Rus ekonomi gazetesi RBK ise İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin haberi 'Türk Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerini iptaline ve yenisinin düzenlenmesine karar verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

    Gazetenin haberinde yorumlarına yer verilen Rus siyaset bilimci Timur Ahmetov, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı, iktidarın baskıları neticesinde alındı. İtirazları değerlendirme süreci bile bir ay sürüncemede kaldı. Bu da seçim sonuçlarının sabote edilmesi için (yasalarda) boşluk arandığının göstergelerinden biriydi" ifadelerini kullandı.

    Seçimlerin iptalinin seçmenlerin kararına nasıl yansıyacağını söylemeninse kolay olmadığını kaydeden Ahmetov "İnsanlar, siyasi görüşleri her ne olursa olsun, seçimlerden usandılar" değerlendirmesinde bulundu.

    KOMMERSANT: MUHALEFET KAZANDI, SEÇİM İPTAL EDİLDİ

    Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Kommersant gazetesi ise haberindeyse "İstanbul belediye başkanının belirlendiği seçimler, muhalif adayın zaferi sonrası iptal edildi" ifadelerine yer verildi. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararını, iktidar partisinin isteği üzerine aldığı ifade edilen haberde, AK Parti'nin seçimlerin iptal edilmesi için ortaya attığı iddialardan birinin, hakları olmamasına karşın yaklaşık 40 bin kişinin seçimlerde oy kullanmış olması olduğu hatırlatması yer aldı.

    ROSSİSKAYA GAZETA: İSTANBUL SAKİNLERİ TENCERELERİYLE SOKAĞA ÇIKTI, KENTE İNANILMAYACAK BİR GÜRÜLTÜ HAKİM

    YSK’nin seçimleri iptal kararı protesto ediliyor: İstanbul sokaklarında tencere-tava sesleri
    YSK’nin seçimleri iptal kararı protesto ediliyor: İstanbul sokaklarında tencere-tava sesleri
    Rus hükümetinin resmi kararlarının yayınlandığı Rossiskaya Gazeta ise İstanbul seçimlerinin iptali ardından şehrin birçok semtinde kararın 'tencerelerle protesto edildiğini' yazdı. "İstanbul sokaklarında inanılmayacak bir gürültü hakim" ifadelerine yer verilen haberde, çok sayıda şehir sakininin kapkacaklarıyla sokağa çıkıp bunları birbirlerine vurarak protesto gösterisi gerçekleştirdiği, otomobilleriyle sokağa dökülenlerin de korna çalarak onlara eşlik ettiği kaydedildi.

    Haberde ayrıca İstanbul'daki protestolarla ilgili pek çok video ve sosyal medya paylaşımına yer ayrıldı.

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    Etiketler:
    Rossiskaya Gazeta, Timur Ahmetov, Moskova, Suriye, seçim, Batı, Rusya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, RBK, Türkiye, İstanbul, YSK, Rus basını, Komsomolskaya Pravda
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