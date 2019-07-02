Kommersant: Hafter'in Garyan'daki yenilgi sonrasında Türkiye'yi suçlamaktan başka şansı yoktu

Türkiye ve Libya arasında yaşanan gerilimi Kommersant'a değerlendiren Rus uzmanlar, General Halife Hafter'in kendisini destekçileri ve sponsorları önünde temize çıkarmak için Garyan'da aldığı yenilgi nedeniyle Ankara'yı suçlamaktan başka şansı olmadığını söyledi.

Libya'da General Halife Hafter'in başkent Trablus'a 75 km mesafedeki stratejik öneme sahip Garyan'ı kaybettikten sonra verdiği talimatla 6 Türk vatandaşının tutuklanması Türkiye ile Libya arasında gerilime neden olmuştu. Ankara'nın tepkisi üzerine Hafter 6 denizciyi serbest bırakmıştı.

Kommersant gazetesi, yaşanan gelişmeler hakkında Rus uzmanların görüşlerini aldı.

'İSTANBUL'U KAYBEDEN ERDOĞAN'IN DIŞARIDA ZAFERE İHTİYACI VAR'

Rusya Dış İlişkiler Konseyi'nde Kirill Semenov, "Önceden Türkiye daha temkinli hareket ederdi, ancak İstanbul'u kaybeden Erdoğan'ın dış politikada zafer gösterisi yapması gerekiyor. Suriye ordusunun İdlib'e saldırıları durdurması ve şimdi de Garyan, bu zaferler arasında yer alıyor" dedi.

Hafter'in Türkiye'ye olan kızgınlığının, 100-150 askerin esir alındığı ve silahlara el koyulduğu Garyan'daki yenilginin ardından Trablus'taki güç dengesini değiştirecek kozları kaybetmesiyle bağlantılı olduğunu kaydeden Semenov, bunun Hafter için büyük bir aşağılama olduğunun altını çizdi.

'HAFTER ÇATIŞMALARA JEOPOLİTİK BOYUT KAZANDIRMA PEŞİNDE'

Moscow Policy Group Danışmanlık Şirketi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Yuriy Barmin, Hafter'in bölgedeki çatışmaya jeopolitik bir boyut kazandırmaya karar verdiğini belirtti.

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da bu askeri harekat ve Hafter'le ilişkiler çok güçlü bir şekilde yeniden değerlendiriliyor. Bu ülkeler uzlaşmaya hazır ancak Trablus, Hafter'in sunduğu koşullar altında buna yanaşmıyor ve sonuna kadar savaşacak. Zira Hafter, bir sihirli değneğe ihtiyaç duyuyor ve müttefiklerinin desteğinden mahrum kalmak istemiyor" diyen Barmin, BAE'nin düştüğü zor durumu ise şöyle özetledi: "Bugüne dek herkes, Libya'ya silah sevkiyatına göz yumdu. BAE bir gruba, Türkiye diğer gruba yardım ediyor. Ancak BAE'nin ABD'den aldığı silahları Libya'ya yeniden sattığı resmi olarak kanıtlanırsa, Washington bunu görmezden gelemez."

Rus uzmanlar, Garyan'daki zaferin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac'ın Hafter'le diyaloğa yanaşmayacağından emin olduklarını ifade etti.

'RUSYA'YA GÖRE TEK ÇÖZÜM YOLU DİYALOG'

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Moskova'nın Libya konusundaki tutumunun değişmediğini ve çözümün ancak diyalogla sağlanabileceği görüşünde olduğunu söyledi.

Dengov, Libya'daki tarafların aldıkları yenilgilerin suçunu dış aktörlere yüklemesini de 'yıkıcı bir diyalog metodu' olarak niteledi.