İzvestiya: Bahreynli bir şirket Kırım’da 500 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor

İzvestiya gazetesinin haberinde Orta ve Doğu Avrupa’da faaliyet gösteren Bahreynli bir yatırım şirketinin Kırım’daki altyapı projelerine 500 milyon euro yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

İzvestiya gazetesinin Orta ve Doğu Avrupa’daki Bahreynli bir yatırım şirketinin yetkilisi olan Stefan Dovin’i kaynak gösterdiği haberine göre, Kırım’da altyapı projeleri için 500 milyon euro yatırım yapılması planlanıyor.

Şirketin yıl sonunda projelere başlamaya hazır olduğunu belirten Dovin, nisan ayında Rusya ve Bahreyn’den taraflar arasında işbirliği mutabakatı imzalandığını söyledi.

Dovin, projelerin yol inşaatı, trenyolu altyapısı ve başka altyapı alanlarında olacağını kaydederek, toplam yatırımın 500 milyon euro ya da daha fazla bir miktara ulaşabileceğini belirtti.

Yaptırımlardan kaçınmak için çalıştığı şirketin adını vermek istemeyen Dovin, şirketin yarımadada büyük yatırım potansiyeli gördüğünü ifade etti.

Dovin “Başka alanlarda da işbirliğine hazırız. Çimento fabrikası, konut veya atık su arıtma tesisi inşası olasılığının yanı sıra enerji ve diğer alanlarda da proje imkânları değerlendiriliyor” dedi.