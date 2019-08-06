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15:39 06 Ağustos 2019
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    ABD- Türkiye- Bayrak

    Kommersant: ABD, Kürtler ve Türkiye arasında manevra yapıyor

    © REUTERS / Darren Ornitz
    Rus medyası
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    Kommersant
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    Türkiye'nin Suriye topraklarında Fırat'ın doğusuna harekat düzenlemesi halinde, Washington’un Suriye'nin doğusunun kontrol altında tutulmasını sağlayan Kürtlerin güvenini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını yazan Kommersant gazetesi, ABD'nin Kürtler ve Türkiye arasında manevra yaptığını vurguladı.

    Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
    © AA / Abdulkadir Hüseyin Yıldırım
    Türk kaynak: Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon 11 Ağustos’tan sonra başlayabilir
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması sonrası yaşanan diplomasi trafiği ve sürecin olası sonuçları, Kommersant gazetesinde Marianna Belenkaya ve Kirill Krivoşeyev imzasıyla yayınlanan haberde mercek altına alındı. 

    Erdoğan açıklamasından hemen sonra bir ABD heyetinin harekatın önüne geçmek için Ankara'ya gittiğini ve bunun ancak sınıra tampon bölge kurulması konusunda Türk tarafıyla anlaşma sağlanması halinde mümkün olabileceğini belirten Kommersant, tampon bölge konusunda yaklaşık iki haftadır süren görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadığının altını çizdi.

    'KÜRTLERE KARŞI TOPYEKÛN BİR HAREKAT DÜZENLENMEZ'

     Kommersant'a konuşan Rusya Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Aleksey Hlebnikov, Türkiye'nin bölgede hem ABD'li hem de Avrupalı askerlerin bulunduğunu bildiği için Kürtlere karşı topyekûn bir askeri harekat düzenlemesini beklemediğini söyledi.

    'YAPTIRIM YAPTIRIMLARI ENGELLEME ŞANSI AZALIR'

    ORSAM uzmanı Oytun Orhan ise, Türkiye'nin harekata başlaması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye karşıtı yaptırımları engelleme konusunda elinin zayıflayacağını ve Türkiye karşı cephenin güç kazanacağını ifade etti. Orhan, bundan dolayı Türkiye'nin harekatı erteleyebileceğini ya da sınır bölgesinde kısıtlı bir harekat gerçekleştirebileceğini kaydetti.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar: Fırat'ın doğusu için hazırlığımızı yaptık, zamanı gelince gereği yapılacak
    'ABD, TÜRKİYE'YLE ÇATIŞIR MI?'

    Buradaki asıl sorunun, olası harekat halinde ABD'nin Kürtleri korumak için Türkiye'yle doğrudan bir askeri çatışmaya girişme kararı alıp almayacağı olacağını vurgulayan Kommersant, "Washington Post, Donald Trump'ın bu konuda yeterli iç kaynağa sahip olmadığını ve Kongre ile anlaşamayacağını düşünüyor" diye ekledi.

    'ABD KÜRTLERİ KAYBETMEK İSTEMİYOR, RUSYA'NIN ÖNCELİĞİ İDLİB'

    "Bununla birlikte Washington, Kürtlerle müttefikliğin sona ermesini istemiyor. Zira Ankara'nın oluşturacağı tehditler, Kürtleri Fırat'ın doğusundaki kontrolü Suriye hükümetine devretme konusunda Şam'la masaya oturmak zorunda bırakabilir. Rusya da Suriye'nin kuzeydoğusunun meşru hükümete devredilmesi gerektiğinde ısrar ediyor" diye devam eden gazete, şu anda Rusya'nın önceliği üç gün aradan sonra dün ateşkesin ihlal edildiği İdlib'e verdiğinin altını çizdi.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Fırat'ın doğusu, Suriye
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