Kommersant: Putin'in güvenli bölge konusundaki olumlu tutumu beklenmedik gelişme oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü yaptığı görüşmeyi analiz eden Kommersant gazetesi, Moskova ve Ankara'nın İdlib'de terörle mücadeleye yönelik bir plan hazırladığını ve uzlaşma sağladığını belirtti. Analizde, Putin'in güvenli bölgesi konusundaki olumlu tutumu beklenmedik gelişme olarak değerlendirildi.

Kommersant muhabiri Marianna Belenkaya, Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığı olağanüstü ziyaretin nedeni olan İdlib meselesinin taşıdığı hassasiyete rağmen liderlerin ikili ilişkilerin sağlam olduğunu ortaya koyduklarını ifade etti.

© REUTERS / Amir Cohen Türkiye ile ABD arasındaki 'güvenli bölge' anlaşmasının ayrıntıları netleşiyor: YPG tüm sınırdan çekilecek

Şu anda ana konunun Suriye ordusunun ilerleyişini nerede durduracağının belirlenmesi olduğunu kaydeden Belenkaya, "Suriye, tüm ülke topraklarını kontrol altına almak istediğini birçok dile getirdi ancak Moskova için Ankara'yla olan stratejik ittifakı korumak önem taşıyor.

Ankara'yla ittifak olmadan Suriye'de siyasi çözüm bulunamaz zira silahlı muhalefet büyük ölçüde Türkiye'ye bağlı. Bu bağlamda Arap basını, Moskova ve Ankara arasındaki olası uzlaşının farklı boyutları olabileceğini yazıyor. Özellikle de, Türkiye'nin güvenli bölge planlarının kabul edilmesi karşılığında, İdlib'in önemli bölgelerinden M5 ve M4 karayollarının kontrolünün Şam'a bırakılabileceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

'RUSYA 5 KM DERİNLİĞE SAHİP GÜVENLİK BÖLGEYİ KABUL ETMEYE HAZIRDI'

Suriye'nin güvenli bölgeyi 'işgal' olarak görmesi dikkate alındığında Putin'in güvenli bölge konusundaki olumlu tutumunu beklenmedik bir gelişme olarak niteleyen Belenkaya, Rusya'nın daha önce Putin tarafından gündeme getirilen Adana Anlaşması kapsamında 5 kilometre derinliğinde güvenli bölge kurulmasını kabul etmeye hazır olduğunu aktardı.

Belenkaya, Rus yetkililerin güvenli bölgenin Suriye topraklarındaki bölümünün hükümet güçlerinin kontrolünde olması gerektiğini birçok kez vurguladığını da anımsatarak, Rusya'nın tutumunun buna dayanabileceğini ancak Türkiye'nin de kendi görüşünü olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın İdlib'deki ihlaller hakkında Rus askerlerin eylemlerine değinmeden tüm suçu Suriye hükümetine yıktığını, Putin'in ise teröristleri suçladığını anımsatan Belenkaya, Rus liderin İdlib'deki teröristlerin imhası, kentteki ve genel olarak Suriye'deki durumun normalleşmesi için ek ortak önlemler alacaklarını açıkladığını sözlerine ekledi.