Kayıt
16:01 25 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Vladimir Putin, İtalya

    Kommersant: Putin, NATO ülkelerine moratoryum önerisi içeren bir yazı gönderdi

    © Sputnik / İlya Pitalev
    Rus medyası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ülkeleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye yazı göndererek orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisinde bulunduğu belirtildi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik / Natalya Seliverstova
    Rusya’dan ABD’ye, Avrupa ve Asya’da füze konuşlandırmaya moratoryum ilan etmesi için çağrı
    Kommersant gazetesinin yazının içeriği hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yürürlükten kalkması sonrası orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasının önüne geçilmesi için harekete geçti.

    Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra NATO ülkelerini kapsayan bir dizi ülkeye moratoryum önerdiği bir yazı gönderdi.

    Habere göre Putin, "Sizleri, Rusya'nın yaptığına benzer bir şekilde NATO kapsamında kara bazlı orta menzilli füze konuşlandırma moratoryumu ilan ederek çabalarımıza destek vermeye çağırıyoruz. Rusya, INF olmadan da NATO ülkeleriyle bir dizi doğrulanmış önlemler üzerinde mutabakat sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

    Putin, yazısında daha önce Washington'a yaptığı 'ABD herhangi bir bölgede bu tür füzeler konuşlandırmadıkça Rusya'nın bu tür sistemleri geliştirse bile konuşlandırmaktan kaçınacağı' şeklindeki açıklamayı da anımsattı.

    'NATO ÖNERİYİ CİDDİYE ALMADI'

    Rusya'nın en güçlü silahları.
    © Sputnik / Aleksandr Vilf
    Rusya, ABD ve NATO'ya orta menzilli nükleer füzelerle ilgili moratoryum ilan etmeyi önerdi
    Bu arada kaynak, NATO'nun, Rusya daha önce bu tür silahları kendi topraklarına konuşlandırdığı iddiasıyla Moskova'nın önerisini ciddiye almadığının altını çizdi.

    2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.

    3 Temmuz 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

    GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

    8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

    500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.  

    İlgili konular:

    Rusya, ABD ve NATO'ya orta menzilli nükleer füzelerle ilgili moratoryum ilan etmeyi önerdi
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    Etiketler:
    SSCB, Ronald Reagan, Mihail Gorbaçov, Moskova, ABD, Washington, Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), füze, NATO, Rusya, Kommersant
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En büyük mikrobiyalitler Van Gölü'nde görüntülendi: Tahminimize göre 68-70 bin yaşında
    Karikatür
    Trump konuşurken bakanı uyudu
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet