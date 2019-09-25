Kommersant: Putin, NATO ülkelerine moratoryum önerisi içeren bir yazı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ülkeleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye yazı göndererek orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisinde bulunduğu belirtildi.

Kommersant gazetesinin yazının içeriği hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yürürlükten kalkması sonrası orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasının önüne geçilmesi için harekete geçti.

Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra NATO ülkelerini kapsayan bir dizi ülkeye moratoryum önerdiği bir yazı gönderdi.

Habere göre Putin, "Sizleri, Rusya'nın yaptığına benzer bir şekilde NATO kapsamında kara bazlı orta menzilli füze konuşlandırma moratoryumu ilan ederek çabalarımıza destek vermeye çağırıyoruz. Rusya, INF olmadan da NATO ülkeleriyle bir dizi doğrulanmış önlemler üzerinde mutabakat sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Putin, yazısında daha önce Washington'a yaptığı 'ABD herhangi bir bölgede bu tür füzeler konuşlandırmadıkça Rusya'nın bu tür sistemleri geliştirse bile konuşlandırmaktan kaçınacağı' şeklindeki açıklamayı da anımsattı.

'NATO ÖNERİYİ CİDDİYE ALMADI'

Bu arada kaynak, NATO'nun, Rusya daha önce bu tür silahları kendi topraklarına konuşlandırdığı iddiasıyla Moskova'nın önerisini ciddiye almadığının altını çizdi.

2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.

3 Temmuz 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.