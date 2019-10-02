İzvestiya: Rusya, Suriye’de S-500’ü test etti

İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklandırdığı haberine göre, S-500 Prometey savunma sistemlerinin en önemli parçaları Suriye’de test edildi.

İzvestiya’ya konuşan Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar S-500 Prometey hava savunma sisteminin en önemli parçalarının Suriye’de test edildiğini söyledi.

Kaynaklara göre, S-500’ün test çalışmaları sırasında uzmanlar teçhizatın çalışmasındaki belirli problemleri tespit etti ve bu problemler hızlıca giderildi. Testler başarıyla tamamlandı.

Rus Hava Kuvvetleri'nde eski bir Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Ayteç Bijev, Rus ordusuna sevkiyatı yapılmadan önce tüm silahların parçalarının doğru çalıştığından emin olunmasına çok dikkat edildiğini söyledi.

Bijev’e göre, teçhizatlar sert iklim koşullarında ve zorlu teknik ortamda test ediliyor ve böylece eksiklikler görülüp giderilebiliyor. Çok tozlu ve sıcak olması nedeniyle de Suriye bu tür denemeler için uygun.

Üretimine haziran ayında başlanan S-500, 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri imha edebiliyor. Sistem ayrıca, saniyede yedi kilometre hızla hareket edebilen 10 kadar balistik hedefi tespit ve imha kabiliyetine sahip.