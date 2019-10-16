'ABD ve NATO'lu müttefiklerinin sert tepkisi, Erdoğan için bir bağımsızlık testi olacak'

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye ile ABD ve NATO'lu müttefikleri arasındaki ilişkilerin gerilmesini değerlendiren Rus resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Batı'nın verdiği bu sert tepkinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir bağımsızlık testi olacağının altını çizdi. Olası yaptırımların Rusya'yı iki farklı şekilde etkileyeceği kaydedildi.

Rossiyskaya Gazeta, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD'nin İncirlik Üssü'nde bulunan 50 nükleer silahı tahliye etme planları yapmasını ve Washington ile NATO ülkelerinin Ankara'ya baskısının giderek daha saldırgan hale gelmesini analiz etti.

Erdoğan'ın son yıllarda bağımsız bir politika izlemesinin ve Washington'un çağrılarını görmezden gelmesinin Amerikan siyasi elitini kızdırdığını belirten Rossiyskaya Gazeta yazarı İgor Zubkov, "Türkiye ile müttefikliğin gözden geçirilmesi konusu Washington'da birkaç yıldır konuşuluyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması ABD'yi özellikle rahatsız etti. Ancak kızgınlığın ana nedenlerinden biri, Ankara ile Washington arasında Kürtler konusunda yaşanan ihtilaf oldu. Türklere göre Kürtler en azılı düşman iken, ABD ise onları Suriye'deki operasyonlarında ana güç olarak kullandı. Türkiye'nin harekâtının ABD'yi bu kadar kızdırmasını nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

Zubkov, Batı'nın verdiği bu sert tepkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir bağımsızlık testi olacağını belirtti.

'ABD'NİN ELİNDE SADECE YAPTIRIMLAR KALDI'

Zubkov, savaşmak istemeyen ABD'nin elinde yalnızca alışkanlık haline getirdikleri yaptırım tehdidinin kaldığını belirterek, ancak yaptırımların Washington'un istediği sonuçları pek vermediğini vurguladı.

Zubkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine rağmen uzmanların Türk ekonomisini yıkacak yaptırımlar uygulanmasını beklemediğini aktardı.

'YIKICI YAPTIRIMLAR OLURSA RUSYA ÜZERİNDE EK BASKI OLUŞUR'

Rus BKS Premier Baş Analisti Anton Pakotoviç, "Suriye harekâtının başlamasının ardından Türk borsasında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Türkiye'deki aktiflerden çekilen sermayenin bir kısmı, Rusya ve Brezilya gibi (şu anda) daha sakin durumdaki gelişmekte olan piyasalara yönelebilir. Böylece Rus piyasalarında yükseliş için belirli bir potansiyel oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Pokatoviç, ABD'nin yıkıcı yaptırımlar uygulaması halindeyse, bunun Rus piyasasında ek baskı oluşturacağını ve Rusya'ya yaptırım riskinin artacağını kaydetti.