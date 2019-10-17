İzvestiya: Türkiye, İncirlik'teki ABD askeri personelinin sayısına kısıtlama getirebilir

İzvestiya gazetesi, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulayan ve yaptırımların devam edeceği tehdidinde bulunan ABD ile Türkiye arasındaki gerilimi ve olası sonuçlarını yetkililerle konuştu.

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara'nın ABD'nin tutumu nedeniyle kızgın olduğunu ve cevabi önlemler hazırladığını söyledi.

Yılmaz, "NATO müttefiki olan ABD'nin yaptırımlar ve iyi düşünülmemiş açıklamalarla tüm uluslararası toplumu Türkiye aleyhinde yönlendirmesini kararlılıkla kınıyoruz. Bu kabul edilemez ve ABD'nin yaptırımları karşılıksız kalmayacak. İncirlik Üssü Türkiye'nin kontrolünde ve orada hangi tarafın ne sayıda bulunacağını belirleme hakkına sahibiz. TBMM'deki arkadaşlarımızla üsteki ABD personelinin sayısını kısıtlama olasılığını gözden geçireceğiz ve başka önlemler de alacağız" dedi.

CHP'li Ali Mithat Kabaali de, İncirlik'teki ABD'li personelin sayısını azaltma olasılığının fiilen TBMM'nin gündeminde olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'NİN NATO İHRACI İÇİN NEDEN YOK'

NATO kanadından İzvestiya'ya yapılan açıklamalarda ise Türkiye'ye İttifak düzeyinde ambargo uygulama planları olmadığı ifade edildi.

NATO'lu yetkililer, "Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin bozulması, bu tutumu etkilemez, henüz ambargo uygulama konusu gündemde değil. Türkiye'nin NATO'dan ihracı için de bir neden yok" dedi.