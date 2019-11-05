Rusya, 'askeri sır' kavramına yasada yeniden yer verecek

İzvestiya gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre bakanlık, askeri sır kavramının yasada yeniden yer alması için çalışma yürütüyor.

Yasanın gereklilikleri, yalnızca askerler için geçerli olacak ve gizli bilgiye sahip askerler, belirli ayrıcalıklara sahip olacak ve bunları ifşa etmeleri halinde ciddi boyutlara ulaşan cezalara çarptırılabilecek.

Şu anda bakanlık düzenlemenin hukuki boyutları üzerinde çalışırken uzmanlar da, askeri sır kapsamına alınacak verilerin kesin listesini belirlemek için çalışma yapıyor. Çalışmanın gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Askeri sır terimi, birliklerin silahları, teçhizatı ve konumlarıyla ilgili bilgileri ve seferberlik planlarını kapsayacak. Şu anda bu bilgiler devlet sırrı olarak tanımlanıyor.