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    Rosatom

    Rosatom deniz taşımacılığında dünya lideri olmak için 7 milyar dolar harcayacak

    © Sputnik /
    Rus medyası
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    Rus Vedomosti gazetesi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un deniz taşımacılığında dünya lideri olmak için 7 milyar dolar harcamaya hazır olduğunu yazdı.

    © Fotoğraf : YouTube / Ocean X Team
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    Gazetenin haberine göre Rosatom, kendisi için yeni bir alan olan deniz taşımacılığına girmeye yönelik hırslı planlarını, bankalar için hazırlamış olduğu sunumda anlattı. Gazeteye konuşan 2 bankacı ve Rosatom’un yan kuruluşların birine yakın olan bir kaynak ta haberi doğruladı.

    Rosatom’un dünyanın en büyük 15 deniz taşımacısı arasında yer almayı planladığı belirtilen sunumda, şirketin güneydoğu Asya’dan aldığı yükleri Kuzey Deniz Yolu üzerinden Avrupa’ya taşıma ve aynı zamanda Asya’dan Pasifik ve Hint Okyanusu, Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Cebelitarık Boğazı üzerinden Avrupa’ya güney yolu üzerinden de bazı yükleri sevk etme niyetinde olduğu kaydedildi.

    Güney yolu yük kapasitesinin yılda yaklaşık 1 milyar ton olduğu bildirilen sunumda, Rosatom’un ise bu hacmin yaklaşık 72 milyon tonunu taşımayı öngördüğü ifade edildi.

    Kuzey Deniz Yolu’nu kullanarak Asya’daki Hong Kong, Şangay, Yokohama, Busan, Tianjin gibi en büyük limanlarından Avrupa’daki Rotterdam, Kopenhag, Le Havre, Southampton, Hamburg limanlarına varış zamanını yüzde 10 ile 32 arasında kısaltmayı planlayan Rosatom, planlarını uygulamayı başarması halinde konteyner segmentinde dünya lideri konumunda olan Danimarkalı taşımacılık devi Maersk’e yetişmeyi umuyor.

    Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşımı Ajansı’nın talimatıyla Vıyborg Tersanesi’nde yapılan dünyanın en güçlü buzkıran gemisi Vladivostok, direğindeki Rus bayrağı ile bu yıl şubat ayından beri Baltık Denizi ve Arktik Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.
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    Vedomosti’ye konuşan iki yetkili, Rosatom’un bu projeyi hayata geçirmeye kararlı olduğunu, deniz yoluyla yapılacak sevkiyatları önümüzdeki yıl başlatmayı, 2023’e kadar bu sevkiyatlardan yılda 700 milyon dolar, 2025’e kadar ise 4 milyar dolara varan gelir sağlamayı planladığını ifade etti.

    Sunumda, Rosatom’un girişmeye hazır olduğu bu yeni alana 6.97 milyar dolar harcayacağı, bu tutarın 5.76 milyar dolarlık kısmının modern yük taşıma gemilerinin inşaatına yatırılacağı, geri kalanının ise liman altyapısı modernizasyonuna, filo ve yüzer iskele onarımına harcanacağı kaydedildi.

    Rosatom, filonun kurulması dahil olmak üzere projeyi kendi kaynakları ve banka kredileri ile finanse edecek ve projeden sağlanan gelirlerin bir kısmını yine proje çerçevesinde yatırım yaparak kullanacak.

    © AFP 2019 / Tiziana Fabi
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    Rosatom, bir buzkıran filosuna sahip olmasının bu sektördeki rekabette kendisine avantaj sağlayacağını düşünüyor. Şirket şu anda nükleer motorlu 4 nükleer buzkıran gemisine sahip. Geleceğe dönük olarak ise, önümüzdeki yıl teslimine başlanacak olan 60 megavatlık 5 buzkıran gemisi daha inşa ediliyor, finansmanın büyük kısmı devlet bütçesinden sağlanıyor. 2020’de ayrıca devlet bütçesinde, 120 megavat kapasiteli ‘Lider’ adlı süper nükleer buzkıran gemisinin inşaatı için de kaynak ayrılmış durumda. Bu geminin 2027’de hizmete girmesi öngörülüyor.

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    Etiketler:
    Taşımacılık hizmeti, Taşımacılık, Deniz, Rosatom, Rusya, Vedomosti, Vedomosti gazetesi
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