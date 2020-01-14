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23:58 14 Ocak 2020
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    Kommersant: Türkiye 'tabakta' sunulacak

    © Fotoğraf : The Brand Age
    Rus medyası
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    Moskova’da Türk mutfağına artan talebe dikkat çeken Rus Kommersant gazetesi, McDonald’s zincirinin eski Rusya üst düzey yöneticisi Lenar Kutlin’in geliştirdiği Gagawa fast food restoranlar zincirinin bu sektörde bir sonraki büyük proje olabileceğini aktardı.

    Kommersant gazetesinin ‘Türkiye tabakta sunulacak’ başlığıyla yayınladığı haberde, McDonald’s eski Rusya ar-ge müdürü Lenar Kutlin’in şimdi Türk Tavuk Dünyası şirketinin sahibi olduğu Gagawa Restaurants şirketinin Rusya’daki ‘fast casual’ (hızlı servis, kaliteli yemek formatı) restoranlar zincirini yönettiği belirtildi.

    Bu marka altında şu anda yarısı Moskova’da, diğerleri ise Kazan, Nijniy Novgorod, Voronej ve Yaroslavl kentlerinde olmak üzere 16 restoranın faaliyet gösterdiği ifade edilen yazıda, şirketin ana konseptinin temelinde ‘et yemeklerinin garnitür ve salata ile birlikte aynı tabakta’ sunulması olduğu vurgulandı.

    Menüde çorba, tatlı, kahve gibi seçeneklerin de yer aldığına dikkat çeken Kommersant, alkollü içeceklerinse sunulmadığını aktardı.

    Ortalama yemek fiyatı yaklaşık 45 TL

    Şirketin temsilcisi Nikolay Süyva, Gagawa restoranlarında yemeklerin ortalama fiyatının 465 ruble (yaklaşık 45 TL) olduğunu açıkladı. Gagawa’nın ilkönce Kazan’da bayilik olarak açıldığını anlatan Süyva, ancak Rusya pazarındaki potansiyeli gören Türkiye ofisinin burada şube açmaya karar verdiğini, şirketin yeni ortak aramayıp, kendi gücüyle geliştiğini vurguladı.

    Ruslar Türk lezzetleriyle buluştu
    © AA / Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)
    Ruslar, Türk lezzetleriyle buluştu
    2020’de 15 milyon liralık yatırım

    Gagawa’nın bu yılsonuna kadar Rusya’daki restoran sayısını, başta Moskova olmak üzere ikiye katlama niyetinde olduğunu belirten Süyva, yapılan yatırım toplamını açıklamadı, ancak bir restoranı açmanın 12 milyon rubleyi (yaklaşık 1 milyon 150 bin TL) bulduğunu ifade etti. Bu rakama göre şirketin sadece bu yıl içinde Rusya’da genişlemek üzere yapacağı yatırımın 160 milyon rubleyi (yaklaşık 15.3 milyon TL) bulabileceği tahmin edilebilir.

    RestCon danışmanlık şirketi icra müdürü Andrey Petrakov ise, Gagawa’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde Moskova’da 50’ye kadar restoran açabileceğini, fakat ortalama yemek fiyatının Rusya’nın diğer bölgeleri için pahalı gelebileceğini öngördü.

    Rusya’da en popüler Türk restoranlar

    Gagawa, son zamanlarda Rusya'da Türk mutfağını sunmak üzere geliştirilen ilk proje değil. Başkent Moskova’da menüsünde ağırlıklı olarak et yemekleri bulunan Taksim markası altında 5 ve Chef adlı 6 restoran faaliyet gösteriyor. İş adamı Arkadiy Novikov ayrıca geçen yıl Moskova’da Cihan adlı 3 katılı Türk restoranı açtı.

    StrEat restoranları kurucusu Maksim Popov ise, bu tür işletmelerin başta Ermeni ve Gürcü olmak üzere Kafkas mutfağının projeleri ile rekabet edebileceğini belirtti.

    Gazete, Türk mutfağı sunan işletmelerin Kazan, Perm ve Chelyabinsk kentlerinde en popüler 5 mekan arasında yer aldıklarının altını çizdi.

    Etiketler:
    Yatırım, Restoran, Fast food, McDonalds, Türk mutfağı, Rusya
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