Kommersant: Çin’den akıllı telefon teslimatları koronavirus nedeniyle askıya alındı

Kommersant, Çinli üreticiler Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE ve Lenovo’nun yanı sıra ABD şirketi Apple’ın akıllı telefonların Rusya’ya teslimatını koronavirüs nedeniyle iki haftalık süreyle askıya aldığını belirtti.

Kommersant’ın kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Çinli şirketler ortaklarına Çin Yeni Yıl tatilini koronavirüs nedeniyle 10 Şubat’a kadar uzattıklarını ve bu sürenin önümüzdeki günlerde tekrar uzatılması ihtimalinin bulunduğunu bildiren mektuplar gönderdi.

Gazetenin başvurduğu başka bir kaynak, Apple şirketinin de teslimatları askıya aldığını doğruladı.

Öte yandan Vivo basın servisinden yapılan açıklamada, programdaki değişikliğin mevcut akıllı telefonlara etki etmeyeceği ve tüketiciler tarafından fark edilmeyeceği belirtildi.

Kommersant’ın sorularını yanıtlayan VimpelCom, MTS, MegaFon, Svyaznoy, ve M.Video-Eldorado gibi perakende şirket temsilcileri teslimatta herhangi bir sıkıntı beklemediklerini belirtti. Huawei, Lenovo ve Apple temsilcileri ise yorum yapmaktan kaçındı.

Marvel Dağıtım Mobil İletişim Departmanı Müdürü Pavel Vyukov, iki haftalık gecikmenin Rusya pazarını etkilemeyeceğini, olumsuz sonuçların (akıllı telefonlarda talebin azalmasına yol açacak yüzde 10-15’lik fiyat artışları) ancak bir buçuk ay sonra ortaya çıkabileceğini söyledi.