Putin’in uçağında kişisel paraşüt olmadığı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Kommersant gazetesinin muhabiri Andrey Kolesnikov’a verdiği demeçte seyahat ettiği uçakta kişisel paraşütün bulunmadığını ifade etti.

Kolesnikov’un yaptığı röportajda ifadelerine yer verilen Putin, ‘uçağınızda kişisel paraşüt var mı’ sorusu karşısında, ‘hayır’ yanıtını verdi ve ekledi: “Olmayan şey yoktur.”

Gazetecinin, bir devlet başkanının ‘rahatlıkla paraşüt alabileceği’ sözlerine Putin’den yine olumsuz yanıt geldi.

Rus lider, birçok kez paraşütle atladığını da söyledi, fakat Kolesnikov’un ‘kaç kez atladınız’ sorusuna bunun gizli bilgi olduğu gerekçesiyle yaptığı atlayış sayısını netleştirmedi.

Putin, dün İvanovo kentinde bulunan paraşüt fabrikasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da bir zamanlar özel okulda gördüğü eğitimler kapsamında birçok kez paraşütle atladığını ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı’nı taşımak için başta İl-96-300PU uçağı olmak üzere, hava aracının kontrolünü orduya aktarabilen cihazlara donatılmış özel uçaklar kullanılıyor.