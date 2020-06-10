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    Nikolay Patruşev

    Patruşev: Batı, anayasaya yönelik halk oylaması öncesinde Rusya’daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Rus medyası
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    https://tr.sputniknews.com/rus_medyasi/202006101042223063-patrusev-bati-anayasaya-yonelik-halk-oylamasi-oncesinde-rusyadaki-durumu-istikrarsizlastirmaya/

    Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya Anayasası’ndaki değişikliklere yönelik halk oylaması ve sonbahardaki kısmi yerel seçimler öncesinde Batı’nın, ülkesindeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti.

    Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Patruşev, halk oylaması öncesinde Batılı ülkelerin ellerindeki imkânları kullanarak faaliyetlerini artırmasını beklediklerini ifade etti.

    Patruşev, ayrıca milliyetçi ve ayrılıkçı tutumun körüklenmek istendiği Rusya’nın bölgelerinde sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çeşitli faaliyetlerde bulunulması ihtimalini de gördüklerini belirtti.

    Özellikle alternatif meslek örgütleri olarak addedilen kuruluşların çalışmalarının artırılmasına özen gösterileceğini kaydeden Patruşev’e göre, Batı ayrıca devletin temelini oluşturan ruhani, ahlaki, kültürel ve tarihi değerleri baltalamak; vatandaşların ulusal kimlik hissiyatını azaltmak için Rusya’ya enformasyon baskısında bulunmayı planlıyor.

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    © Sputnik / Igor Ageyenko
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    ‘Asıl amaçları toplumu bölmek’

    Patruşev, “Asıl amaçları Rusya toplumunda bölünmeye yol açmak, kendi çıkarlarına olan gelişim değer ve modellerini empoze etmek, toplum bilincini manipüle etme imkânı elde etmek” dedi.

    Patruşev’e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin yanı sıra önde gelen ABD’li sivil toplum örgütleri Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI), Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI), Ulusal Demokrasi Vakfı, Modern Rusya Enstitüsü, Açık Toplum Enstitüsü Batı’nın yıkıcı eylemlerini koordine eden kuruluşlardan bazıları.

    ‘Batı Avrupa merkezli kuruluşlar kullanılıyor’

    Washington ve NATO’daki partnerleri tarafından ABD ve Batı Avrupa merkezli uluslararası sivil toplum örgütlerinin de sıkça Rusya’da çeşitli faaliyetler için kullanıldığını belirten Patruşev, “Rusya topraklarında yer alan ve istikrarsızlık yaratmaya katkıda bulunan kuruluşlarla doğrudan temasın kurulmasında en önemli rolü Baltık ülkeleri oynuyor” dedi.

    Patruşev’e göre, bu anlamda yeni sivil protesto biçimleri ve Rusya yönetimine dışarıdan baskı senaryolarının görüşüldüğü Özgür Rusya Forumu’nun bulunduğu Litvanya oldukça aktif. Letonya’da da ‘bağımsız’ Rus gazeteciler, Baltık Medya Gelişim Merkezi uzmanlarınca eğitiliyor.

    Patruşev, “Batı, sistemli olmayan muhalefet ve Batı yanlısı toplumsal dernekleri birleştiriyor ve finansal destek veriyor, protest hareketler için ‘demokratik değerler ve özgürlük ideallerine bağlı’ lider adayları belirliyor” dedi.

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    © Sputnik /
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    ‘Resmi rakamlardan çok daha fazla parasal destek veriliyor’

    Batılı sponsorların 2015-2019 yılları arasında siyasi faaliyetlerle uğraşan sivil toplum örgütlerine resmi olarak 4 milyar ruble (58 milyon dolar) destek verdiğini belirten Patruşev, “Ancak gerçekte bu rakamlar çok daha yüksek, zira Batılı sponsorlar farklı gizli finansal şemalar kullanıyor, aracı kuruluşlar üzerinden transfer gerçekleştiriyor. Bu da ABD veya müttefiklerinin Rusya’ya karşı yıkıcı eylemlerde yer aldığını kanıtlamayı ciddi şekilde zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

    Bununla birlikte Patruşev, yabancı birçok sivil toplum kuruluşunun Rusya’ya karşı eylemlerinin kısıtlanabildiğini, yurtdışından muhalefet ve bu tür kuruluşlara yapılan yardımların akışına yönelik kontrollerin artırıldığını ifade etti.

    Rusya Anayasası’na yönelik halk oylaması 1 Temmuz’da yapılacak.

    Etiketler:
    Batı, Yerel seçimler, Halk oylaması, Anayasa, Nikolay Patruşev, Rusya
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