Putin: Torunlarım Kremlin'deki ofisimi doğrudan arayabiliyor

Vladimir Putin, uzun bir aradan sonra ilk kez torunları hakkında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya 1 televizyonunda açıklamalarda bulundu. Rus lider, torunlarıyla Kremlin'deyken bile konuştuğunu söyledi.

Putin, torunlarının kendisini doğrudan ofis numarasını çevirerek arayabilip arayamadığı sorusu karşısında "Arayabiliyorlar. Arıyorlar" yanıtını verdi.

Putin, aile bireyleri hakkında çok nadir konuşuyor. Son olarak 2017 yılındaki 'Putin'le Direkt Hat' programında ikinci torununun dünyaya geldiğini anlatan Putin, ilk torununun da kreşe gittiğini söylemişti.

ABD'li Oliver Stone'e verdiği özel röportaj sırasındaysa Putin, torunlarıyla nadiren görüşmesinden dert yanmıştı.

Torunlarının adlarını kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınan Putin, aksi halde basının torunlarını rahat bırakmayacağını belirterek basın mensuplarından anlayış göstermelerini istemişti.