Putin: ABD’nin içindeki siyasi durum uluslararası ilişkilere olumsuz yansıyor

Rossiya-1 televizyonunda konuşan Putin, “ABD’de, dünyanın en büyük ekonomik, nükleer ve askeri gücünde olanlar, elbette üzücü. Zira orada yaşananlar uluslararası ilişkiler sisteminin tamamına yansıyor. Ve elbette Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere de olumsuz bir yansıması var” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın uluslararası arenada kendi çıkarlarını korumak için belirli bir tarza sadık kaldığını belirten Putin, “Çıkarlarımızı korurken de ellerine bir ustura geçen, sonra etrafta koşuşturup onu savurup duran, bir yandan da türlü türlü hazmı güç ifadelerle hakaret eden delilere benzeyen birtakım aptallara kulak asmamız gerektiğini düşünmüyorum” dedi.

Nükleer silahlı devletler arasında bir zirve gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Putin, “Uluslararası ilişkilerde dünyanın önde gelen ülkelerinin, resmi nükleer güçlerin dikkatini gerektiren çok fazla belirsizlik birikti. Bu nedenle böyle bir görüşme vakitli, yerinde ve faydalı olur ifadelerini kullandı.