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    Uçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya

    Kommersant: Uçuşların tam kapsamlı olarak başlatılması halinde Türkiye’ye 4 milyon Rus turist gidebilir

    © Sputnik /
    Rus medyası
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (383)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rus_medyasi/202007201042489586-kommersant-ucuslarin-tam-kapsamli-olarak-baslatilmasi-halinde-turkiyeye-4-milyon-rus-turist/

    Kommersant’a göre, Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin gelen bilgilerin ardından, ülkeye yönelik tur taleplerinde artış gözlendi. Sektörde uçuşların tam kapsamlı olarak başlatılması halinde Türkiye’ye 2020 sonuna kadar yaklaşık 4 milyon Rus turistin gidebileceği tahmin ediliyor.

    Kommersant’a konuşan turizm sektöründen kaynaklar, Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılabileceğine dair haberlerin Rus turistlerin ülkeye yönelik turlara ilgisini canlandırdığını ifade etti.

    OnlineTur.ru sitesinin hesaplamalarına göre, Türkiye geçen hafta yapılan aramalarda yüzde 42.2’lik bir oranla lider konumdaydı. Bundan önce genel olarak Rusya içi turlar aranıyordu, ancak şimdi yurtiçi turlara yönelik aramalar iki katı düştü.

    ‘Türkiye turu aramaları 6 kat arttı’

    Level.Travel sitesi ise uçuşların yeniden başlatılabileceğine dair haberlerin ardından Türkiye turu aramalarının 6 kat daha arttığını, ülkenin en çok aranan ikinci güzergah olduğunu bildirdi.

    ‘1 Ağustos’tan önce başlaması düşük ihtimal’

    © Sputnik / Валерий Мельников
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    Öte yandan basında uçuşların 15 Temmuz’da başlayacağı iddiası yer almıştı, ancak bu bilgi Rusya yetkilileri tarafından doğrulanmamıştı. Turizm sektöründen bir kaynak, Kommersant’a yaptığı açıklamada aslında burada görüşmelerden bahsedildiğini, bir karar alınmadığını söyledi. Kaynak, “Türkiye tarafı uçuşların 25 Temmuz itibariyle başlamasını umuyor, ancak gerçekte 1 Ağustos’tan önce başlaması pek mümkün değil” dedi.

    Kaynak ayrıca başlangıçta büyük ihtimalle charter seferlerinden ziyade düzenli uçuşların yeniden başlatılmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

    ‘Türkiye, yurtiçi talepleri azalttı’

    Delfin tur şirketinin Genel Müdürü Sergey Romaşkin de, Türkiye ile ilgili haberlerin ardından Rusya turlarına yönelik taleplerin yüzde 10 azaldığını ifade etti.

    Gazeteye konuşan bir başka kaynak da bu durumun nedeninin  Rusya’da tatil fiyatlarının yüksek olması olduğunu belirtti.

    Kaynak, “Turistlerin çoğu dört-beş yıldızlı otelleri arıyor, ancak iç pazarda bunlar çok pahalı” dedi.

    ‘Belarus üzerinden Türkiye’ye gidiyorlar’

    Diğer yandan Ruslar şu anda resmi olarak Türkiye’den tur satın alamıyor. OnlineTur.ru sitesi yetkilisi İgor Blinov, birçok büyük tur şirketinin bu güzergahı önümüzdeki günler için satıştan kaldırdığını söyledi.

    Bununla birlikte Ruslar Belarus üzerinden Türkiye’deki tatil beldelerine, ayrıca Arnavutluk ve Mısır’a da aktif olarak gidiyor. Tury.by gibi Belaruslu tur acentelerinin internet sitelerinde bu tür teklifler görülebiliyor.

    Ancak Blinov’a göre, bu yolla Türkiye’ye gidenlerin sayısı çok fazla değil, zira bu yöntem birçok kişi için oldukça pahalı ve zor. Blinov, Belarus’un başkenti Minsk üzerinden giden turistler için özel otobüslerin hareket ettiğini belirtiyor.

    © Sputnik / Илья Наймушин
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    Minsk üzerinden uçuşların aranma oranı arttı

    İnternet üzerinden yapılan arama verileri de Belarus üzerinden Türkiye’ye tatile gidildiği konusunu doğruluyor. Aviasales sitesine göre, 1-16 Temmuz arasında Minsk üzerinden Türkiye’ye uçuşların aranma oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.5 kat arttı. Diğer güzergâhlar konusunda böyle bir artış gözlenmedi.

    Resmi olaraksa Ruslar şu an ülkeden yalnızca sağlık, iş, eğitim veya aile gibi sebeplerden ülkeden ayrılabiliyor. Ancak Kommersant’a açıklamada bulunan bir kaynak, Belarus’la olan sınırda denetimin çok sıkı tutulmadığını, Rusya vatandaşının araçla Belarus’a gitmesi durumuna sıkça rastlandığını belirtiyor. Tur şirketleri ise yolculardan sınırı geçmelerine ilişkin tüm sorumluluğu kendi üzerlerine almalarını istiyor.

    Gazeteye konuşan turizm sektöründen bir kaynağa göre, sadece düzenli uçuşların yeniden başlatılması halinde Türkiye’ye yıl sonuna kadar 1 ya da 1.5 milyon Rus turist gidebilir. Ancak bununla birlikte charter uçuşlarının da başlaması durumunda Türkiye 3.5-4 milyon Rus vatandaşını ağırlayabilir.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (383)
    Etiketler:
    Ekonomi, Tatil, Turizm, uçuşlar, Rusya
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