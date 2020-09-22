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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Ryabkov: Rusya, ABD'nin START-3'ü kısa süre için uzatma teklifini kabul etmeye hazır

    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rus medyası
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    ABD'nin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) 5 yıldan daha kısa bir süre için uzatılmasını öngören teklifini kabul etmeye hazır olduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha uzun süreli anlaşmadan yana olduklarını vurguladı.

    Kommersant'a demeç veren Ryabkov, "Elbette 5 yıllık bir anlaşmayı tercih ediyoruz. Ancak eğer ABD buna hazır değilse, daha kısa süreli uzatma da mümkün. Fakat makul olan daha kısa bir süre için. Eğer Yeni START Anlaşması'nın uzatma dönemi, ABD'yle hiçbir ciddi konuda mutabakat sağlamaya imkan tanımayacak kadar olursa, bu kötü bir karar olur. Ama bu da hiç yoktan iyidir" dedi.

    Ryabkov, yeni START Anlaşması'nda kontrol ve doğrulama önlemlerinin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu düşündüklerini kaydetti. Rus yetkili, "Yeni START Anlaşması'nın doğrulama rejimi, bu anlaşmanın yerine getirdiği görevlere uygun olarak hassas bir şekilde kalibre edildi. Anlaşma yüksek düzeyde öngörülebilirlik sağlıyor ve bu alanda herhangi bir değişiklik yapılması için herhangi bir neden bulunmuyor" diye konuştu.

    Bu arada Ryabkov, ABD Başkanı Donad Trump yönetiminin Avrupa'daki stratejik olmayan nükleer silahları çekme konusunu tartışmaktan sürekli kaçtığını söyledi.

    "ABD stratejik olmayan silahlarını Avrupa'dan çekmeyi reddediyor. Böyle bir karar alınırsa bu silahlar Avrupa'ya hızlı şekilde geri döndürülemeyeceği için bu silahların bulunduğu altyapıyı ortadan kaldırmaya hazır değiller" diye devam eden Ryabkov, Washington'un Rusya'nın güvenliğini doğrudan etkileyen bu faktörü ortadan kaldırılması gerektiğine dair görüşümüzü istişare etmekten kaçındığının altını çizdi.

    Ryabkov, dün verdiği bir demeçte Washington ültimatomlarından vazgeçmezse anlaşmanın olmayacağını söylemişti.

    Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

    Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

    Putin ABD'yi uyarmıştı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

    Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

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    Etiketler:
    Avrupa, Donald Trump, Kommersant, Sergey Ryabkov, Teklif, START-3, START, ABD, Rusya
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