Kommersant: Yabancı yatırımcılar Rusya borsasındaki varlıklarını artırıyor

Kommersant gazetesinin Bank of America ve BSC Global Markets'ın raporlarına dayandırdığı haberine göre 6 Aralık'ta sona eren haftada Rus piyasalarına toplam 260 milyon dolar tutarında yabancı yatırım girişi oldu.

Geçen hafta 280 milyon dolar ile Ocak 2020'den bu yanaki en yüksek haftalık yabancı yatırım miktarı kaydedildi. Son beş haftada Rus borsasına toplam 900 milyon dolarlık yabancı yatırım yapıldı.

Rus petrol ve endüstri şirketlerinin Rus borsasını gelişmiş ülkelerdeki borsalardan daha cazip hale getirdiğini söyleyen Rus uzman Yevgeniy Pundrovskiy, petrol fiyatlarındaki süregelen artışın zayıf rubleyle birlikte yatırımcıların iştahını kabarttığının altını çizdi.