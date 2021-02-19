Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı diplomatlara Sputnik V aşısını teklif etti

Kommersant’a konuşan bazı büyükelçilik çalışanları Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ülkede görev yapan yabancı diplomatlara Sputnik V aşısını yaptırmalarını teklif ettiğini belirtti. Rus Dışişleri de bu açıklamayı doğruladı.

Kommersant’ın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı tüm yabancı büyükelçiliklere, çalışanlarına Sputnik V aşısının yapılması teklifini iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Diplomatik kuruluşlara koronavirüse karşı aşılanmasına yönelik davet yöneltilmesi birçok ülkede yayın bir uygulama ve bu oldukça anlaşılabilir bir durum. Salgınla başarılı bir mücadele için ülkedeki olabildiğince fazla kişinin sürece dahil edilmesi gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

Büyükelçiliklerden bakanlığın teklifine farklı yanıtlar geldi. BDT, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden diplomatlar aşı teklifini kabul etti. İsimlerinin gizli kalmasını isteyen AB üyesi bazı ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin çalışanları ise Sputnik V aşısı yaptırmalarının yasak olmadığını, ancak Avrupa’da onaylanmadan bu aşıyı yaptırmalarının tavsiye edilmediğini belirtti.

ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan aşı yaptırmayı kabul etmedi, ancak bazı ABD’li diplomatlar kendilerine Sputnik V aşısının vurulmasını istiyor, zira Washington’ın yakın zamanda kendilerine ABD yapımı bir aşının sevkiyatını yapabileceğinden emin değiller.

Rusya’da 13 bin 433 yeni vaka

Öte yandan 18 Ocak’ta başlayan kitlesel aşılamanın devam ettiği Rusya’da son 24 saatte 13 bin 433 yeni vaka tespit edildi.

Başkent Moskova’da 1972, St. Petersburg’da 1087, Moskova bölgesinde 687 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı ise 4 milyon 139 bin 31’e yükseldi.

Gün içinde 470 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 637 kişi iyileşti.

Pandemi boyunca yaşanan can kaybı sayısı 82 bin 396’ya, iyileşen kişi sayısı ise 3 milyon 679 bin 949’a çıktı.