Rus televizyonu, Halep'teki Rus-Türk ortak devriyelerinde uyulan kuralları aktardı

Rus Zvezda televizyonu, Suriye’nin Halep bölgesinde sürdürülen Rus-Türk ortak devriyelerinde uyulması gereken birtakım güvenlik kurallarını aktardığı bir haber yayınladı. Haberde, devriye sırasında bir saldırı yaşanması durumunda konvoyların nasıl hareket edeceği ve izlenen rotanın detayları yer aldı.

Rus devlet televizyonu Zvezda’nın haberinde, Halep’teki Rus-Türk ortak devriyelerinde konvoyların ilerlemesi gereken hızın saatte 50 ila 60 kilometre olduğu, ancak bir saldırı hâlinde söz konusu hız sınırının aşılması ve araçlar arasındaki mesafenin de artırılması gerektiği belirtiliyor.

Televizyonun haberine göre, konvoylardaki araçlar arasındaki iletişim telsizler ile sağlanıyor ve hem Rus hem de Türk askerler devriye gezilecek rotayı ‘ezbere biliyorlar’.

Bunun yanında, Halep’teki yerleşim yeri sakinlerinin Rus askerleri ‘minnettarlık göstergesi olarak sevinçle karşıladıkları’ da haberde belirtildi. Sözgelim, kısa bir süre önce Suriye ordusu ile terörist gruplar arasında çatışmaların yaşandığı Nubl kasabasında market ve okulların yeniden açılmakta olduğu, sokaklarda da oynayan çocukların görüldüğü kaydedildi.

Zvezda’nın haberinde ayrıca, Halep’in kuzeydoğusunda devriyenin biri Rus biri Türk olmak üzere aynı anda iki konvoy ile gerçekleştiği belirtiliyor. İki konvoyun belirlenmiş plana göre her zaman Zuk el Kebir köyünde buluştuğu kaydediliyor. Söz konusu köy, Suriye ordusunun denetiminde bulunuyor.

Ortak devriye süresince konvoyları, 150 metre irtifadan Rus helikopterlerinin koruduğu bilgisi de haberde yer aldı.