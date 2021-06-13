Putin, Biden ile yapacağı görüşmeden beklentilerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran’da Cenevre’de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmede kişisel temasların yeniden canlandırılmasını ve karşılıklı olarak ilgilendiren konularda diyaloğun tesis edilmesini beklediğini ifade etti.

Rossiya-1 televizyonunun bir bölümünü yayınladığı röportajında Putin “Kişisel temaslarımızın, ilişkilerimizin yeniden canlandırılması, doğrudan diyalog tesis edilmesi, karşılıklı olarak çıkar sağlayan alanlarda gerçekten işleyen etkileşim mekanizmalarının kurulması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Stratejik istikrar, bölgesel krizler, çevrenin korunması ve ekonomi alanında işbirliğini karşılıklı olarak ilgilendiren konular arasında sıralayan Putin, “Bana kalırsa bu görüşmede tüm bu alanlarda çalışma mekanizmaları kurabilirsek iyi olur. Böylelikle görüşmenin boşuna olmadığını söylenebilir” dedi.

‘Rusya’da çalışmak isteyen ABD’li şirketler kulaklarından çekilerek uzaklaştırılıyor’

Rusya ve ABD’nin ekonomi alanında etkili bir şekilde işbirliği yapabileceğini belirten Putin, “Karşılıklı olarak bir ilgi var. Birçok ABD’li şirket Rusya’da çalışmak istiyor, ancak bu şirketleri kulaklarından çekilerek bizim pazarımızdan uzaklaştırılıyor ve yerleri rakiplerine bırakılıyor. Bu sahiden ABD ekonomisinin yararına bir durum mu?” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Üst düzey bir görüşme öncesinde iki taraf da çalışmak için uygun bir çalışma ortamı yaratmak adına her zaman birtakım olumsuz söylemleri azaltmaya çalışıyor” diyen Putin, ABD’nin de Rusya’nın da bu anlamda ‘profesyonel bir yaklaşım’ sergilediğini ifade etti.