Ukrayna'da seçim dönemi yaklaşıyor.
Ukrayna'da seçim dönemi yaklaşıyor.
Ukrayna'da seçim dönemi yaklaşıyor.
CHP’nin Cumhurbaşkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ya da CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi aday göstereceği öne sürüldü.
Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan Voskresenniy Veçer programının sunucusu Vladimir Solovyov, Washington'un kendi müttefiği Ankara'nın yerine Suriyeli Kürtleri desteklemesine anlam veremediğini belirtti.
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyov, Moskova'da yapılan Türkiye Festivali ile ilgili izlenimlerini paylaşarak, "Rusya ve Türkiye karşılıklı festival geleneklerini zenginleştirmeli" dedi.
Bugünkü dersimizde sizlerle son derecede popüler olan bir şarkı paylaşıyoruz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)