Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyov, Moskova'da yapılan Türkiye Festivali ile ilgili izlenimlerini paylaşarak, "Rusya ve Türkiye karşılıklı festival geleneklerini zenginleştirmeli" dedi.