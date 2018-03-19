Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Putin'in dördüncü dönem devlet başkanlığını kazanıp 2024'e kadar görevde kalmayı garantilediği seçimlerin resmi ön sonuçlarını açıklıyor.

Pamfilova'nın paylaştığı ön sonuçlara göre, dünkü seçimlerde katılım oranı 67.74 oldu, yani 73.36 seçmen oy kullandı.

Seçim öncesi açıklanan verilere göre, Rusya'da kayıtlı seçmenlerin sayısı neredeyse 111 milyondu.

Bu arada seçimlerde sandığa gitme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğu gözlendi. Zira 2012'deki devlet başkanlığı seçimlerinde katılım oranı 65.34'ken, bu oran 2008'deyse 69.81'di.

Pamfilova ayrıca, sandıkların 99.84'ünün sayıldığını söyledi. Buna göre, Putin oyların yüzde 76.66'sını aldı. Bu, 56 milyon 206 bin 514 seçmenin Putin'e oy verdiği anlamına geliyor.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Videoyu indir Linki kopyala Kodu al © Sputnik. Rusya'da Putin'in zaferiyle biten seçimlerin resmi ön sonuçları açıklanıyor

Ayrıntılar geliyor.