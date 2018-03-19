Erdoğan, Putin’i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanlığı’na yeniden seçilen Putin’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin'i telefonla arayarak tebrik etti.

NİSANDAKİ ÜÇLÜ ZİRVE DE KONUŞULDU

Görüşme vesilesiyle ikili ilişkiler ve nisan ayında Suriye konusunda Türkiye'de yapılacak Türkiye-Rusya-İran liderlerinin üçlü zirvesi de ele alındı.

Erdoğan ile Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.