Washington oyunu Putin’e verdi

Henüz Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun onaylamadığı ön verilere göre, bin 531 Rus vatandaşı oyunu Putin'e verdi. 347 oy toplayan Kseniya Sobçak ikinci, 237 oy alan Pavel Grudinin de üçüncü oldu.

Ayrıca 44 pusulanın geçersiz olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Rusların dünya genelinde oy kullandığı yüzlerce noktadan birisi oldu. Büyükelçilik, seçimlere yaratıcı bir yaklaşım sergileyerek, oy kullanmak için gelen tüm Rus vatandaşlarına hatıra kupaları hediye etti.