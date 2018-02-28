Pavel Grudinin: Rusya’nın WTO’ya üyeliğine karşı çıkıyor

Biyografi: Pavel Grudinin 1960 yılında Moskova’da doğdu. Küçük yaştan itibaren hayatı sovhozlarla bir ilişki içinde oldu, çocukken sovhozlarda yük taşıyıcı olarak çalıştı. Mühendislik öğrenimi gördükten sonra onlarca yıl Moskova yakınlarındaki Lenin Sovhoz’unda çalıştı, 1995 yılında ise sovhozun müdürü oldu. Moskova Bölge Duması’na seçildiği 1997 yılından beri de siyaset hayatında. Rusya Komünist Partisi Kongresi’nin kararıyla Aralık 2017’de başkanlığa aday gösterildi.

İç politika programı: Pavel Grudinin iç politikada büyük ölçüde ekonomik tedbirler alınmasından yana. Bu bağlamda seçimlerde zafer kazanması durumunda Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) üye olmasına karşı çıkmak, sanayi, elektrik enerjisi, demiryolu, iletişim sistemleri ve banka yönetimi gibi statejik açıdan önemli ve sistem oluşturucu endüstrileri millileştirmek istiyor.

Dış politika programı: Grudinin, başka ülkelerin Sovyetler Birliği dönemindeki gibi ‘Rusya’ya gelmek istemesi için’, Rusya’nın herkesi ‘birleştiren’, ‘temel’ bir fikrinin olması gerektiğini savunuyor. Grudinin “Biz gerçekten de büyük bir gücüz” diyor.