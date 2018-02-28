Vladimir Jirinovski: Göçmensiz endüstrileşmeden yana

Biyografi: Vladimir Jirinovski’nin uzun bir siyasi kariyeri var. Siyasi hayatına Rusya için bir dönüm noktası olan 1990’lı yıllarda başladı. Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin lideri olarak geçirdiği yaklaşık çeyrek asırlık dönemde başkanlık seçimlerinde 5 kez yer aldı.

İç politika programı: Vladimir Jirinovski, Rusya’daki Rus halkına ‘devlet kuruculuk’ statüsünü geri vermeyi, Rusçanın güçlendirilmesi için ve ‘göçmenlerin baskınlığına’ karşı mücadele etmeyi istiyor. Ekonomi alanında 1990’lı yıllarda zarar gören endüstriyi yeniden canlandırarak geniş çapta endüstrileşme sağlamak istiyor. Dar gelirlilerin kamusal hizmet borçlarını silmeyi vaat ediyor. Jirinovski’nin planları arasında ‘yolsuzluğa darbe indirmek’, küçük işletmeleri desteklemek üretim ve bilim vergilerinin muafiyeti sağlamak, fiyat artışını durdurmak, Sibirya ve Uzak Doğu’yu geliştirmek var.

Dış politika programı: Jirinovski’ye göre, 1917’de Rusya İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana Rus diplomasisi büyük hatalar yaptı ve artık dış politikada Rusya ve Rus halkının çıkarlarının korunmasına odaklanılmalı. Jirinovski ayrıca İran ve Türkiye’nin de yer alacağı yeni bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kurulmasını teklif etti.