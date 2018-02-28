Kseniya Sobçak: ‘Herkese karşı’ aday

Biyografi: Sunucu Kseniya Sobçak, eğlence programları sunuculuğundan tarz sahibi bir kadına ve kendini ‘herkese karşı’ aday olarak tanımlayan, 2018 başkanlık seçimlerine adaylığını koyma kararı alan muhalif bir gazeteciye dönüştü.

İç politika programı: Sobçak birçok kez vatandaşların siyasi iradelerini ve inisiyatiflerini göstermesini zorlaştıran veya engelleyen yasaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sobçak, ifade ve toplanma özgürlüğü karşısındaki tüm siyasi ve şiddete dayalı olmayan eylemlerin ortadan kaldırılmasından yana. Sobçak’a göre, tüm büyük devlet kuruluşları tekel kurulmasını önleyici kısıtlamalarla özelleştirilmeli. Ayrıca yargı reformunun gerçekleşmesini savunan Sobçak, dini kuruluşların devlet bütçesi tarafından desteklenmemesi ve medyanın çalışmaları önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiği görüşünde.

Dış politika programı: Rusya’nın bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayan Kseniya Sobçak “Doğal olarak Rusya’nın partnerleri ve müttefikleri Avrupa’daki güçler, demokratik ve refah ülkeler. Rusya’nın çıkarına olan zayıf değil, güçlü bir Avrupa Birliği. Uzun vadede AB ile birleşme yönünde anlaşma imzalama hedefi koyarak Avrupa ile partner ilişkileri geliştirmek için maksimum düzeyde çaba göstermeliyiz” görüşlerini savunuyor.